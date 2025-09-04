"Los modelos animales apuntan a que hay recursos en nuestro metabolismo para que eso pueda ocurrir", cuenta el científico José Monge

Un micrófono abierto capta la conversación entre Putin y Xi Jinping hablando sobre avances en la medicina: "Alcanzar la inmortalidad"

Vivir hasta los 150 o incluso alcanzar la inmortalidad del ser humano parece ser la finalidad de algunas de las potencias más grandes del mundo después de que un micro abierto revelase la conversación entre los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin.

“Gracias al desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse constantemente y las personas pueden sentirse cada vez más jóvenes e incluso alcanzar la inmortalidad”, afirmaba Putin, pero podría llegar a ser posible, los expertos nos lo aclaran.

¿Es posible?

"Los modelos animales apuntan a que hay recursos en nuestro metabolismo para que eso pueda ocurrir", explica José Monge, investigador en biología genética molecular.

Podríamos vivir hasta los 150 años, pero no trasplantando órganos, “habría que actuar directamente sobre los mecanismos biológicos del envejecimiento”, afirma el catedrático de bioquímica y biología molecular UNIOVI, José María Pérez.

La biotecnología ha encendido el debate y hay estudios que han conseguido alargar la vida de los animales.

“En nuestros gusanos son espectaculares. De aumentar la vida media 5,6 hasta 7 veces” destaca Monge. En humanos estaríamos hablando de 300 o 400 años. Pero no podemos romper el reloj biológico.

“Me parece muy improbable que se pueda lograr la inmortalidad”, afirma el catedrático.

Los expertos apuntan a que no estamos hechos para vivir indefinidamente y hoy por hoy, nos topamos con una realidad, y la ciencia sí, avanza.

“Aunque tratemos de mirar hacia otra parte nuestra vida está siempre orientada hacia la estrella polar de que somos finitos y que vamos a morir”, señala Vicente Bellver, catedrático en filosofía del derecho UV.

Pero el sueño de la inmortalidad, parece ser un viaje con fecha de caducidad.