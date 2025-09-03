telecinco.es 03 SEP 2025 - 19:03h.

Un micrófono capta la conversación entre Putin y Xi Jinping hablando sobre posibles avances en la medicina que permitiría "alcanzar la inmortalidad"

La llamativa sonrisa de Vladimir Putin con el presidente chino Xi Jinping: así ha sido la reunión en Shanghái

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, hablaron hoy sobre la posibilidad de que los seres humanos vivan hasta 150 años e incluso alcancen la inmortalidad, según captó un micrófono de ambiente cuando se dirigían a la tribuna para asistir al desfile militar en plaza de Tiananmen.

“Antes, rara vez se llegaba a los 70 años, pero hoy se dice que a los 70 se sigue siendo un niño”, se oyó decir en ruso al intérprete que traducía las palabras de Xi a Putin en la señal de la televisión china distribuida por la agencia Bloomberg.

La respuesta del presidente ruso traducida al chino mandarín fue: “Gracias al desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse constantemente y las personas pueden sentirse cada vez más jóvenes e incluso alcanzar la inmortalidad”.

Silvio Berlusconi desarrolló el tema de la longevidad

A ello, Xi replicó que “los pronósticos indican que en este siglo existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años”. Agregó que en su momento el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido en junio del 2023, “desarrolló activamente” este tema de la longevidad.

“Pues bien, sí, los métodos modernos de curación, la medicina, incluso todo tipo de cirugía relacionada con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad abrigar la esperanza de que la vida activa se prolongará de forma diferente a la actual”, resumió el mandatario ruso.