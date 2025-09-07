Esperanza Buitrago 07 SEP 2025 - 18:00h.

Las bacterias multirresistentes a los antibióticos matan al año en Europa a 33.000 personas

Laura Redondo Flórez, farmacéutica, explica cuándo debemos tomar Enantyum: "No es un relajante muscular"

Compartir







Las bacterias multirresistentes causan 33.000 muertes al año en Europa. El uso excesivo e inadecuado de los antibióticos es una de las principales causas de este problema. Usarlos para combatir un resfriado o una gripe “no solo es inútil, sino que genera dos situaciones realmente preocupantes”, advierte la profesora de farmacia de la Universidad Europea de Madrid, Laura Redondo Flórez.

“Los antibióticos como la amoxicilina y la azitromicina no son eficaces contra infecciones víricas como el resfriado común o la gripe, ya que estas enfermedades las producen otro tipo de patógeno”, afirma la farmacéutica.

PUEDE INTERESARTE Descubren un antibiótico frente a la tuberculosis

Los antibióticos son efectivos frente a las infecciones bacterianas, no contra los virus. “Utilizarlos en estos casos no solo es inútil, sino que genera dos situaciones realmente preocupantes. En primer lugar, su uso indiscriminado contribuye al desarrollo de resistencias bacterianas, lo que significa que en el futuro podrían no ser eficaces cuando realmente se necesiten”, señala Laura Redondo Flórez.

De hecho, actualmente, según el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, las bacterias multirresistentes causan 33.000 muertes al año en Europa. El uso excesivo e inadecuado de los antibióticos es una de las principales causas del desarrollo de las temidas bacterias multirresistentes, que son una de las amenazas más serias para la salud pública y que generan un gasto sanitario adicional de unos 1.500 millones de euros.

PUEDE INTERESARTE La alta contaminación dispara el uso de antibióticos

La profesora de farmacia también señala que los antibióticos usados mal pueden alterar “el microbiota intestinal y pueden provocar reacciones digestivas como diarrea o náuseas”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por otro lado, añade, “su uso puede dificultar la recuperación de esa infección vírica, ya que puede desestabilizar la composición de la flora que coloniza el tracto respiratorio. Esta flora actúa como una barrera natural, compitiendo con los virus por el espacio y los recursos. Al verse afectada, los virus pueden encontrar menos resistencia y tener más facilidad para proliferar e infectar esa zona”.

Qué hacer para evitar el uso inadecuado de los antibióticos

En primer lugar, para evitar el uso inadecuado de medicamentos antibióticos como la amoxicilina o azitromicina, debe tomarse siempre bajo prescripción médica; nunca se deben emplear contra un resfriado o la gripe; y en el caso de animales o mascotas tampoco hay que automedicarlas nunca, siempre se debe acudir al veterinario.

Los antibióticos se emplean además de para curar infecciones bacterianas para prevenir infecciones en procedimientos quirúrgicos como puede ser una cesárea o un trasplante.

El uso inadecuado de antibióticos hace que estos estén perdiendo su eficacia a un ritmo impensable hace solo unos años. Al ritmo actual de consumo de estos fármacos nos quedaremos sin antibióticos eficaces para la atención y prevención de las infecciones y el éxito de trasplantes de órganos, la quimioterapia o la cirugía se verán comprometidos, señalan desde el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos.

Los expertos advierten de que, si no soluciona el problema de la resistencia a los antibióticos en el año 2050 habrá 40.000 muertes anuales por infecciones.