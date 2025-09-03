Esperanza Buitrago 03 SEP 2025 - 05:30h.

La profesora de Farmacia Laura Redondo Flórez explica alternativas para evitar un uso prolongado del Enantyum

Los riesgos de un mal uso del Nolotil: "Un error común es recurrir a él para dolores leves"

El Enantyum es uno de los medicamentos más vendidos en España. Está indicado para el tratamiento del dolor agudo con inflamación. Laura Redondo Flórez, profesora de Farmacia de la Universidad Europea de Madrid, advierte de que “es importante aclarar que no es un relajante muscular".

Enantyum, cuyo principio activo es dexketoprofeno, es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), aclara la farmacéutica, como el ibuprofeno.

“Su uso está indicado para el tratamiento del dolor agudo en el que existe inflamación asociada al proceso”, explica Laura Redondo Flórez. Con Enantyum se tratan dolores de tipo muscular, de las articulaciones, menstrual o dental.

Efectos secundarios del Enantyum

“Entre sus efectos secundarios más frecuentes se encuentran los problemas gastrointestinales como dolor de estómago, acidez y, en casos graves, úlceras o sangrado digestivo”, explica la profesora de la Universidad Europea de Madrid. “También puede afectar la función renal y cardiovascular cuando se utiliza el medicamento de manera prolongada”, señala.

Es más, apunta la experta, “cuando se utiliza este fármaco de manera prolongada pueden darse situaciones que podemos considerar como señales de alerta, tales como dolor abdominal intenso, sangrado en heces, edemas o tensión arterial elevada”.

Por eso, “su uso debe ser puntual y bajo supervisión médica, especialmente en personas con antecedentes de enfermedades digestivas, renales o cardíacas”, explica Redondo Flórez.

Enantyum está en el top cinco de los medicamentos más vendidos en España. Según datos de 2024 de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles en ese año se vendieron más de 16 millones de unidades.

Alternativas para evitar el uso prolongado de Enantyum

Para evitar el abuso del Enantyum hay alternativas como el ibuprofeno, que también es un medicamento antiinflamatorio para dolores intensos y que en dosis pequeñas – de 400- se vende sin receta. El ibuprofeno también tiene propiedades antipiréticas.

Si el dolor es leve, el paracetamol puede ser un buen recurso o alternativa. Este fármaco se diferencia de los dos anteriores en que no actúa frente a inflamaciones.