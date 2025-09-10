Compartir







El consumo de vapeadores entre menores crece a un ritmo alarmante. De hecho, el inicio de su consumo ha bajado ya hasta los 12 años de edad. Entre las causas están sus atractivos dispositivos, los sabores que les atraen y la falsa percepción de que su consumo no es tan dañino como el tabaco tradicional. Su consumo ha llegado ya incluso a los colegios. Informan Silvia Asiain, Sofía Muñoz y Yaiza Ávila.

Los fabricantes de vapeadores lo saben y presentan productos cada vez más coloridos y atractivos para los adolescentes. También están modernizando sus formatos para facilitar su transporte en el bolsillo del chándal o directamente en la mochila.

Las redes sociales son un foco de promoción del vapeo

Gracias a estos factores, en solo un año se ha duplicado el uso del váper entre adolescentes. Influye también el boca a boca entre los jóvenes que buscan también encajar en el grupo.

Los expertos hablan de que un 11 % de los que tienen entre 14 y 18 años ha normalizado su uso gracias a su amplia oferta de sabores y olores. Por ello, su presencia u uso en las inmediaciones de los centros escolares es cada vez más visible. La presión ha llagado a tal punto que los profesores denuncian que aumentan los casos de estudiantes pillados en el interior de los centros escondido en los baños vapeando.

Su promoción a través de las redes sociales como Instagram o TikTok también preocupa a los expertos que ven como a los más jóvenes no les preocupa el riesgo de su uso para su salud con componentes similares a los que contienen los anticongelantes de los coches. Los especialistas, además, alertan de que el vapeo es la puerta de entrada al tabaquismo.