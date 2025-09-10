Logo de telecincotelecinco
Tabaquismo

Se dispara el vapeo entre los más jóvenes que lo ven como una forma de "encajar en el grupo"

Los jóvenes reconocen que se inician en el vapeo por "chulería" o por "encajar en el grupo"
Un grupo de jóvenes vapean a la salida de un centro escolarInformativos Telecinco
El consumo de vapeadores entre menores crece a un ritmo alarmante. De hecho, el inicio de su consumo ha bajado ya hasta los 12 años de edad. Entre las causas están sus atractivos dispositivos, los sabores que les atraen y la falsa percepción de que su consumo no es tan dañino como el tabaco tradicional. Su consumo ha llegado ya incluso a los colegios. Informan Silvia Asiain, Sofía Muñoz y Yaiza Ávila.

Los fabricantes de vapeadores lo saben y presentan productos cada vez más coloridos y atractivos para los adolescentes. También están modernizando sus formatos para facilitar su transporte en el bolsillo del chándal o directamente en la mochila.

Las redes sociales son un foco de promoción del vapeo

Gracias a estos factores, en solo un año se ha duplicado el uso del váper entre adolescentes. Influye también el boca a boca entre los jóvenes que buscan también encajar en el grupo.

Los expertos hablan de que un 11 % de los que tienen entre 14 y 18 años ha normalizado su uso gracias a su amplia oferta de sabores y olores. Por ello, su presencia u uso en las inmediaciones de los centros escolares es cada vez más visible. La presión ha llagado a tal punto que los profesores denuncian que aumentan los casos de estudiantes pillados en el interior de los centros escondido en los baños vapeando.

Su promoción a través de las redes sociales como Instagram o TikTok también preocupa a los expertos que ven como a los más jóvenes no les preocupa el riesgo de su uso para su salud con componentes similares a los que contienen los anticongelantes de los coches. Los especialistas, además, alertan de que el vapeo es la puerta de entrada al tabaquismo.

