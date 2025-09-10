El organismo advierte que más de 188 millones de niños y adolescentes sufren obesidad, el 10% del total

España aparece como ejemplo positivo gracias al Real Decreto de Comedores Escolares Saludables

El índice de obesidad infantil y juvenil ha rebasado por primera vez al de bajo peso a nivel mundial, según un informe de UNICEF, que advierte de que este problema se ha convertido en la forma más extendida de malnutrición, salvo en África subsahariana y Asia meridional.

Entre 2000 y 2024, la prevalencia del bajo peso en personas de 5 a 19 años descendió del 13% al 9,2%, mientras que la obesidad pasó del 3% al 9,4%, afectando ya a 188 millones de menores en el planeta. Si se suman los casos de sobrepeso, la cifra asciende a 391 millones.

Riesgos para la salud futura

"Cuando hablamos de malnutrición, ya no nos referimos solamente a los niños y niñas con bajo peso (...) La obesidad es un problema cada vez más alarmante que puede tener consecuencias negativas para la salud y al desarrollo de la infancia", ha señalado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.

El informe, que examina datos de más de 190 países, advierte de que la obesidad infantil incrementa la probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina, hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares o incluso cáncer en la edad adulta.

Ultraprocesados y entornos poco saludables

Según UNICEF, la sustitución de las dietas tradicionales por productos ultraprocesados baratos y de alta densidad energética está detrás de este fenómeno. Además, subraya que la alimentación infantil no depende solo de elecciones individuales, sino de entornos dominados por comida rápida y snacks poco nutritivos, especialmente presentes en colegios y tiendas.

La organización también denuncia la publicidad digital dirigida a menores, que permite a la industria de la alimentación llegar fácilmente a audiencias jóvenes. En una encuesta global de 2024, el 75% de los adolescentes reconoció haber visto anuncios de bebidas azucaradas o comida rápida la semana anterior, y un 60% aseguró que esos anuncios aumentaron su deseo de consumirlos.

Los países más afectados

Los países insulares del Pacífico encabezan el ranking de obesidad infantil, con tasas del 38% en Niue, 37% en Islas Cook y 33% en Nauru. En naciones de ingresos altos también persisten cifras elevadas, como el 27% en Chile, o el 21% en Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.

En países de ingresos bajos y medios, la obesidad convive con otras formas de malnutrición como la desnutrición aguda o el retraso del crecimiento, lo que genera una doble carga para los sistemas sanitarios.

España, referente en comedores escolares

El documento destaca el "ejemplo positivo" de España, que en 2024 aprobó el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles. La norma obliga a incluir fruta y verdura a diario, pescado varias veces a la semana, menús vegetarianos y agua gratuita, al tiempo que prohíbe la venta de productos con exceso de sal, azúcar o grasas poco saludables en los centros educativos.

México también figura entre los países que han adoptado medidas, al prohibir la venta de refrescos y ultraprocesados en colegios públicos para mejorar el entorno alimentario de más de 34 millones de niños.

Llamada urgente a la acción

"En muchos países, observamos el peso de la malnutrición en sus dos vertientes: el retraso del crecimiento y la obesidad. Esta situación exige intervenciones específicas (...) Para favorecer su crecimiento y su desarrollo, todos los niños y niñas deben tener acceso a una alimentación nutritiva y asequible", ha advertido Russell.

UNICEF insta a los gobiernos a aplicar políticas integrales y de cumplimiento obligatorio: etiquetado claro, restricciones a la publicidad, impuestos a productos nocivos, prohibición de ultraprocesados en escuelas y programas sociales que aseguren acceso a una dieta equilibrada para todos los niños.