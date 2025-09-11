El defensa rojiblanco acepta los diez meses impuestos por la UEFA tras dar positivo en un control

El jugador explica que la sustancia prohibida estaba en un tratamiento de su mujer contra la alopecia

La canrenona, un diurético prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje en la categoría S5, es la sustancia por la que Yeray Álvarez ha sido sancionado por dopaje con diez meses de suspensión por la UEFA.

Se trata del principal metabolito de la espironolactona, un diurético empleado en el ámbito clínico. Su función esencial es favorecer la eliminación de agua y sodio del organismo, por lo que suele recetarse en casos de hipertensión, insuficiencia cardíaca o retención de líquidos. En el terreno del deporte y en los controles antidopaje, la canrenona figura en el listado de sustancias prohibidas porque puede ocultar la presencia de otros compuestos en la orina.

El central del Athletic Club explicó que la tomó de forma involuntaria al usar, poco antes de un partido, una pastilla del tratamiento capilar de su pareja, similar al que él seguía desde que superó un cáncer de testículos.

“Nunca he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida y tampoco lo he hecho para aumentar mi rendimiento, pero sabíamos el baremo que se emplea en estas ocasiones”, afirmó. Por eso, “diez meses me parece justo”, porque, “aunque fue algo totalmente involuntario, has infringido las reglas y las normas están para cumplirlas”, añadió el central, arropado por sus compañeros, el cuerpo técnico y directivos del club. También asistió su representante, Félix Tainta. “Ha sido lo más duro, no poder estar con ellos”, dijo. “Los he visto dos veces en todo este tiempo”.

El origen del positivo

Yeray explicó cómo se produjo la ingestión de la sustancia vetada. “En 2016 empecé con la quimioterapia”, recordó, aludiendo al tratamiento del cáncer de testículos que superó. “Uno de los mayores temores era la pérdida de pelo y en una consulta con el oncólogo me puso un tratamiento contra la alopecia. Tenía el pelo más débil que antes de la enfermedad”.

El defensa informó al médico del club, Josean Lekue, que dio el visto bueno. “He seguido tomándolo, y mi pareja, Naia, comenzó un tratamiento similar”, señaló, consistente en pastillas por vía oral y un espray capilar. “Unos días antes del partido contra el Manchester United, se me acabaron las pastillas, así que utilicé una de las de ella”. La fórmula femenina contenía canrenona, prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje en la categoría S5.

El impacto de la noticia

El futbolista supo del positivo cuando Ernesto Valverde, tras un entrenamiento, lo remitió al médico. “Me empecé a volver loco. A buscar por el móvil. Me salía que era un diurético, y no sabía ni lo que era. A base de buscar, encontré que la canrenona tenía algo que ver con el tratamiento contra la alopecia y la caída del pelo”.

“Fue un error por mi parte”, admitió Yeray, quien aprovechó para pedir disculpas: “Primero quiero pedir perdón al Athletic, a la afición y a mis compañeros. Han sido meses complicados. Le das la vuelta a muchas cosas. Quiero pedir perdón a todos”, porque, “en cierto modo os implica y os compromete a vosotros”.

Sin salario durante la sanción

El central subrayó que, “cuando asumí que fue un error lo llevé con mucho más positivismo”, y confesó que ansiaba explicar su versión, algo que no podía hacer antes por la confidencialidad exigida por la UEFA. “Durante el verano he tenido que ocultarlo a todo el mundo, familiares y amigos”, reconoció, “mentalmente tenía ganas de que llegara este día”.

Aunque sus abogados estudian un recurso, Yeray ya ha comunicado al club que no cobrará mientras dure el castigo. “Mi salario no va a existir”.

Preparación y baja sensible

Mientras tanto, el jugador entrena algunos días con el Derio, de Tercera Federación, y sigue un plan específico diseñado por el Athletic hasta que, en febrero, dos meses antes de concluir la sanción, pueda reincorporarse a Lezama. Su ausencia deja debilitado el centro de la zaga rojiblanca, donde Valverde contaba con él junto a Vivian y Paredes, además del frustrado regreso de Laporte por problemas con su club, el Al-Nassr.