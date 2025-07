Yeray Álvarez, futbolista del Athletic Club, positivo tras un control antidopaje de la UEFA

Yeray Álvarez, defensor del Athletic Club de Bilbao, ha comunicado que ha dado positivo en un control antidopaje y ha explicado el porqué

Mykhailo Mudryk, delantero del Chelsea, fue suspendido hace meses tras dar positivo en un test de dopaje

Compartir







Yeray Álvarez, el defensor del Athletic Club de Bilbao, ha comunicado en la tarde de este jueves que ha dado positivo en un control antidopaje realizado tras el partido que disputó el cuadro vasco contra el Manchester United en San Mamés, que tuvo lugar el pasado 8 de mayo.

El propio futbolista, que ha desvelado los resultados, ha explicado que esta situación viene derivada del tumor en un testículo que le diagnosticaron en diciembre de 2016, con una recaída en 2017.

PUEDE INTERESARTE La Audiencia de Madrid condena a Carlo Ancelotti a un año de prisión por fraude fiscal

"Llevo años siguiendo un tratamiento contra la alopecia y, tras estudiar el caso, hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida", ha indicado Yeray en un comunicado. El Athletic ha lamentado "el error humano de Yeray" y le muestra "todo su apoyo".

El comunicado íntegro de Yeray Álvarez: "Estoy provisionalmente suspendido"

Este ha sido el comunicado del futbolista de 30 años: "Hace unas semanas me comunicaron que había dado positivo en un control antidopaje efectuado por la UEFA tras el partido de ida de las semifinales de la Europa League ante el Manchester United. Recibir esa noticia fue un golpe muy duro y, sinceramente, no me lo podía creer, dado que jamás en mi vida he consumido sustancias prohibidas. Desde que superé mi enfermedad, llevo años siguiendo un tratamiento contra la alopecia y, tras estudiar el caso, hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida", ha comenzado diciendo el defensa central.

PUEDE INTERESARTE El futbolista Thomas Partey, acusado de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual contra tres mujeres

"El procedimiento disciplinario se encuentra actualmente en fase de instrucción y sujeto a confidencialidad, por lo que estoy provisionalmente suspendido y no estoy autorizado a realizar declaraciones públicas adicionales. Quiero deciros a todos vosotros que lamento mucho esta situación pero que, con el apoyo del Club, estoy trabajando en mi defensa con el convencimiento de poder volver a los terrenos de juego lo antes posible. Una vez que finalice el proceso, daré todas las explicaciones necesarias. Quiero agradecer al Athletic Club su apoyo y respaldo desde el primer momento y manifestar mi confianza en la justicia y las instituciones deportivas. Aupa Athletic!", ha sentenciado Yeray Álvarez.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El apoyo del Athletic Club de Bilbao al futbolista

El Athletic Club ha expresado su respaldo público al futbolista tras conocerse la noticia, publicando en redes sociales: "El Athletic Club lamenta el error humano de Yeray y le muestra todo su apoyo". Yeray Álvarez, central de 30 años formado en Lezama, debutó con el primer equipo en 2016 y desde entonces ha sido un pilar defensivo del conjunto bilbaíno, acumulando más de 200 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Su carrera ha estado marcada por una admirable fortaleza, superando un cáncer testicular en dos ocasiones y regresando a los terrenos de juego con un rendimiento destacado. En la última temporada, Yeray fue clave en la defensa del Athletic, especialmente en la Europa League, donde llegaron hasta semifinales.