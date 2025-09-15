El tratamiento mostró mejoras rápidas y duraderas en la visión cercana, con resultados que se mantienen hasta dos años

Los efectos secundarios fueron leves y temporales, lo que lo convierte en una opción segura y no invasiva

La presbicia, esa incómoda pérdida de enfoque cercano que aparece con la edad y obliga a usar gafas de lectura, podría contar con una solución más cómoda y sin cirugía.

Investigadores argentinos han desarrollado un colirio que permite leer varias líneas más en la tabla de agudeza visual, con resultados que se prolongan hasta dos años. Olvidarse de las gafas podría estar más cerca de lo que parece.

Una alternativa a las gafas

Expertos del Centro de Investigación Avanzada en Presbicia de Buenos Aires presentaron en el 43º Congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Catarata y Refractivos (ESCRS) un estudio retrospectivo de 766 pacientes. La mayoría logró leer dos, tres o más líneas adicionales en la tabla de Jaeger tras el uso de gotas especialmente formuladas, con mejoras que persistieron hasta dos años.

La doctora Giovanna Benozzi, directora del centro, explicó: "Realizamos esta investigación debido a la importante necesidad médica insatisfecha en el manejo de la presbicia. Las soluciones actuales, como las gafas de lectura o las intervenciones quirúrgicas, presentan limitaciones, como la incomodidad, el malestar social y los posibles riesgos o complicaciones".

¿Qué contienen estas gotas innovadoras?

El preparado, ideado por el difunto doctor Jorge Benozzi, combina pilocarpina, que contrae pupilas y músculo ciliar, con diclofenaco, un antiinflamatorio que atenúa el malestar que a veces provoca la pilocarpina. Los pacientes usaron el colirio dos veces al día, con una tercera dosis opcional. Las formulaciones variaron la concentración de pilocarpina (1%, 2% y 3%), mientras que el diclofenaco permaneció fijo.

Una hora después de la primera aplicación, los participantes mostraron una mejora promedio de 3,45 líneas en la tabla Jaeger. "El tratamiento también mejoró el enfoque a todas las distancias", señaló Benozzi.

Efectos adversos: leves y pasajeros

El 99% de los pacientes tratados con pilocarpina al 1% alcanzó una visión cercana óptima, y un 83% la mantuvo al año. En el grupo del 2%, un 69% leyó tres o más líneas adicionales, mientras que en el del 3% lo logró un 84%. La mejoría se sostuvo en promedio 434 días.

Los efectos secundarios fueron generalmente leves: visión borrosa temporal (32%), irritación (3,7%) y cefalea (3,8%). No hubo complicaciones graves como desprendimiento de retina o aumento de la presión ocular.

Benozzi añadió: "Casi todos los pacientes experimentaron mejoras positivas en la agudeza visual cercana, aunque la magnitud de la mejora dependió del estado de su visión antes del tratamiento al inicio".

Una opción personalizada y segura

La especialista destacó que la dosis de pilocarpina debe ajustarse al grado de presbicia: "Los pacientes con presbicia menos grave respondieron mejor a concentraciones del 1%, mientras que aquellos con presbicia más avanzada requirieron concentraciones más altas, del 2% o 3%, para lograr una mejora visual significativa".

"Estos resultados sugieren que esta terapia combinada ofrece una alternativa segura, eficaz y bien tolerada al tratamiento tradicional de la presbicia. Reduce significativamente la dependencia de las gafas para leer, lo que proporciona una opción cómoda y no invasiva para los pacientes, aunque estas gotas oftálmicas podrían no eliminar la necesidad de gafas en todos los pacientes", concluyó.

Este avance no busca sustituir la cirugía, sino ampliar las opciones terapéuticas, ofreciendo a quienes padecen presbicia un recurso basado en evidencia que complementa los tratamientos habituales.