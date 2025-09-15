Los riesgos de comprar medicamentos online: "Podemos recibir fármacos falsificados o caer en otras estafas"

Antoni Mateu 15 SEP 2025 - 05:40h.

España se encuentra en el ‘top 3’ global como país más susceptible de fraude de medicamentos

El uso de antibióticos contra resfriados y gripes provoca "dos situaciones realmente preocupantes"

Compartir







Las estafas en internet adoptan muchas formas y modos de operar. Y para muestra, el caso de 'Farma Fraude', una red de ciberdelincuentes que tiene en su poder más de 5.000 sitios webs en todo el mundo, y que se dedican al comercio ilegal de medicamentos. Además, el mapa se completa con España en el puesto número 3 a nivel global, como país más afectado por este tipo de ataques.

Estas informaciones extraídas del último informe de ciberseguridad Threat Q2, elaborado por Gen Digital expone una de las últimas praxis que los delincuentes cibernéticos llevan a cabo: se disfrazan de farmacias, pero no lo son; ofrecen remedios, pero no sirven. ¿Y el dinero y los datos? Se destinan al único fin de estas actividades: el lucro.

Desde Informativos Telecinco hemos entrevistado a Luis Corrons, quién es Security Evangelist de Gen Digital —así como uno de los principales responsables del informe— para desgranar los aspectos más importantes que hay detrás de este tipo de actividades —y cómo nos podemos proteger frente a ellas—.

Los ganchos hacia la trampa

Uno de los primeros asuntos: la propia mercancía. Corrons explica que la circulación de estas sustancias corresponde a “fármacos que requieren receta y en productos dirigidos a necesidades muy sensibles y demandadas, como pueda ser la pérdida de peso, la disfunción eréctil, la ansiedad, antibióticos o analgésicos muy potentes”.

PUEDE INTERESARTE Sanidad advierte de un posible fallo en una serie de bombas de insulina

Se complementa el estado del arte con los mensajes que utilizan como reclamo. “Adelgazar rápido, ganar masa muscular o mejorar las defensas son los principales ganchos que usan para captar clientes”, explica el experto. También enfatiza el hecho del propio contenido de estos mensajes: “promesas agresivas, precios llamativos y cero controles”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Cómo se distingue una farmacia real de una fraudulenta?

Por una parte, los medicamentos. Por otra, las farmacias. ¿Cómo distinguirlas? Corrons ilustra los siguientes aspectos que se han de tener en cuenta cuando se navega por internet: “se debe mostrar la razón social, dirección física real, políticas de devoluciones y reclamaciones. En España, además, se ha de ver el número de registro oficial de la AEMPS —Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios—, así como el enlace de verificación”, explica.

Aunque esto, es la punta del iceberg: “se observan precios muy por debajo del mercado, ofertas por tiempo limitado constantes, textos con errores, métodos de pago poco habituales, etc. Tampoco hay verificación a la hora de adquirir medicamentos con recetas y no aparecen datos acerca de las personas responsables del comercio”.

Lo que nos puede pasar

¿Qué sucede con nuestros datos? ¿Y con el dinero? ¿Cuáles son los impactos en la salud? Acerca de este último aspecto, el experto explica que “podemos recibir medicamentos falsificados, con dosis incorrectas o con sustancias peligrosas o no declaradas. También, una medicación con el principio activo incorrecto”.

De cara a los datos y al dinero, “todo lo que les enviamos acerca de nuestro nombre, direcciones y números de tarjeta o de bancos se utiliza para revender a otros ciberdelincuentes. También sucede que nos cobran y que no nos envíen el producto, o que nos manden algo que no hemos pedido”.

Como conclusión, Luis Corrons manda un mensaje contundente, en el caso de que hayamos caído en este tipo de estafas: “hay que cortar los pagos, contactar con el banco, denunciar a las autoridades, cambiar todas las credenciales —y activar protocolos como la verificación en dos pasos— y no hay que consumir el producto que hemos recibido. Si ya lo hemos hecho, hay que contactar con un profesional sanitario”.