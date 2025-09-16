Candela Hornero Madrid, 16 SEP 2025 - 12:43h.

Una investigación señala que la vacuna sublingual MV130 podría proteger frente al asma alérgica eosinofílica

Científicos españoles demuestran que una vacuna sublingual llamada MV130 (hecha con bacterias inactivadas), conocida por reducir infecciones virales y bronquiolitis, también podría ayudar frente al asma alérgica eosinofílica con un efecto protector que se mantiene hasta nueve semanas después de finalizar el tratamiento.

Los resultados revelan que en ratones la vacuna evitó que los ácaros del polvo desencadenaran una reacción alérgica fuerte en los pulmones. Redujo la inflamación típica del asma y ayudó a que las vías respiratorias funcionaran de manera normal. Incluso cuando transfirieron células inmunes tratadas con MV130 a otros ratones, estos también tuvieron la misma protección.

La vacuna altera la producción de IgE (el anticuerpo que causa muchas reacciones alérgicas) y favoreció otro tipo de defensas más equilibradas. En células humanas, la vacuna cambió la forma en que el sistema inmune responde a los alérgenos, haciéndolo de una manera menos dañina.

La investigación ha sido realizada por el grupo 'Vacunas y Células Dendríticas' del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid y publicada en la revista Nature Communications.

Dirigido por el profesor Óscar Palomares, en colaboración con la doctora Laura Conejero y el doctor José Luis Subiza (Inmunotek, empresa española que la desarrolla), este descubrimiento forma parte de la tesis doctoral de Ana Carmen Sevilla, recientemente defendida en la Universidad Complutense de Madrid con calificación Sobresaliente cum laude.

Abre la puerta a futuros ensayos clínicos

"Demostramos que MV130 reduce la sensibilización alérgica y el asma eosinofílica. Nuestros hallazgos respaldan la exploración de intervenciones mucosas dirigidas a reducir el riesgo de desarrollar asma inducida por alérgenos", concluyen los autores.

Además, los hallazgos muestran que MV130 podría ser útil para entender mejor cómo reaccionan nuestras defensas ante los alérgenos. Esto allana el camino para realizar futuros ensayos clínicos que confirmen si realmente puede utilizarse en la prevención y tratamiento del asma alérgica eosinofílica.

El estudio sigue en marcha dentro del proyecto público-privado CPP2023-010425 (UCM-Inmunotek, con apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y gracias a un nuevo doctorado industrial aprobado recientemente por la Comunidad de Madrid.