La endocrinóloga Andrea Cuidín explica las ventajas del nuevo fármaco frente a otros medicamentos actuales contra la obesidad

El orforglipron es capaz de reducir significativamente el peso corporal y mejorar los factores de riesgo cardiovascular

Un nuevo fármaco contra la obesidad ha mostrado resultados prometedores en personas obesas en un estudio. El orforglipron es capaz de reducir significativamente el peso corporal y mejorar los factores de riesgo cardiovascular. En la investigación participa el Hospitial Vall d'Hebron de Barcelona. Desde allí la endocrinóloga, Andrea Cuidín, nos ha explicado las ventajas del nuevo medicamento y la necesidad de seguir investigando.

P. ¿Qué innovación aporta este medicamento, que le diferencia de otros que ya tenemos en el mercado?

R. A diferencia de los demás que hay para tratar la obesidad, que son, o bien inyectables a nivel subcutáneo, o bien en administración oral que necesitan condiciones especiales, este es de una sola toma diaria sin ninguna restricción y mucho más simple de administrar.

P. ¿Por qué hay que seguir investigando?

R. Porque la obesidad desafortunadamente es la enfermedad más prevalente a nivel global hoy en día y hay muchos tipos de obesidad que necesitan un tratamiento adecuado y personalizado.

El fármaco orforglipron actúa sobre el receptor GLP-1, encargado de regular el apetito. Los investigadores han comprobado que reduce, de media, un 11 % el peso corporal, al tiempo que mejora factores de riesgo cardiovascular, según el Hospital Vall d'Hebron, que ha participado en el estudio.

El estudio del orforglipron está ya en fase III, muy cerca de hacerse realidad y poder verlo en las farmacias.

Para tratar la obesidad, una enfermedad crónica, no basta con medicarse, sino que deben aplicarse unas pautas estilo de vida y, en algunos casos, hay que buscar un acompañamiento psicológico, según los especialistas del Vall d’Hebrón.