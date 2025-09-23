La experta en rejuvenecimiento natural cuenta en 'Yoga facial consciente' (Larousse) en qué consiste este enfoque holístico que conecta cuerpo y mente

Llevo relleno de ácido hialurónico, ¿puedo hacer yoga facial?

El paso del tiempo va dejando huellas inevitables en nuestro rostro: arrugas, flacidez y pérdida de luminosidad son señales naturales de envejecimiento. Muchos optan por recurrir al bótox y otras técnicas agresivas para hacer frente a estos efectos, pero cada vez son más quienes están descubriendo en el yoga facial consciente una herramienta efectiva y accesible para cuidar la piel y retrasar los signos visibles de la edad, especialmente a partir de los 50.

Alice Daffonchio, fundadora de @thefaceyogalab y experta en belleza holística y rejuvenecimiento natural, cuenta en 'Yoga facial consciente' (Larousse) en qué consiste este enfoque holístico que conecta cuerpo y mente, devolviendo tonicidad a los músculos del rostro y reduciendo la tensión acumulada en la expresión facial. No se trata solo de un ritual de belleza, sino de un aliado natural para envejecer con salud y vitalidad. Hablamos con ella sobre las claves de esta rutina donde la belleza se convierte en reflejo del bienestar físico, emocional y energético.

¿Qué es exactamente el yoga facial consciente?

Es una práctica integral que combina movimientos específicos de los músculos del rostro, automasajes, respiración consciente y atención plena. No se trata solo de estética, sino de habitar el rostro como un mapa de emociones, vitalidad y energía.

¿En qué se distingue del automasaje o de otras técnicas de estética facial?

El automasaje trabaja de forma externa y mecánica. El yoga facial consciente, en cambio, combina lo externo y lo interno: músculos, respiración, energía y conciencia emocional. Se integra con principios de medicina china y lectura del rostro, lo que lo convierte en una herramienta de autoconocimiento.

¿Cómo se practica y cuánto tiempo se necesita para notar resultados?

Con tan solo 5–10 minutos diarios puedes empezar a notar cambios en luminosidad, vitalidad y relajación. Con la práctica regular, los resultados se profundizan: tono muscular, mayor firmeza y un rostro más relajado y expresivo.

¿Cómo puede ayudarnos a eliminar ojeras o bolsas en los ojos?

Mediante técnicas de drenaje linfático, estimulación de puntos de reflexología facial y ejercicios que mejoran la circulación sanguínea y energética en la zona de los ojos. Además, ayuda a relajar la tensión ocular acumulada por pantallas y estrés.

¿Qué impacto tiene sobre la tonicidad y elasticidad de la piel?

Al activar la musculatura profunda, se estimula la producción de colágeno y elastina, lo que favorece una piel más firme, elástica y radiante.

¿Puede ayudar a prevenir o suavizar arrugas y líneas de expresión?

Sí. Muchas arrugas se deben a tensión muscular y a falta de circulación. Al relajar y tonificar, se suavizan líneas existentes y se previenen nuevas.

¿Es útil para personas con bruxismo, migrañas o tensión mandibular?

Totalmente. Los ejercicios liberan tensión en la mandíbula, el masetero y la frente, ayudando a aliviar dolores de cabeza, contracturas y el desgaste emocional asociado al bruxismo.

¿Cómo ayuda el yoga facial consciente a liberar tensiones emocionales acumuladas en el rostro?

Cada emoción deja huellas en nuestra expresión. Al masajear, mover y respirar conscientemente, desbloqueamos esas memorias emocionales, lo que nos permite liberar tristeza, ira o preocupación almacenada en el rostro.

¿De qué forma contribuye a la gestión del estrés y la ansiedad?

Los ejercicios combinados con respiración profunda y atención plena activan el sistema nervioso parasimpático, que induce calma y equilibrio. Esto reduce el nivel de estrés y aporta una sensación de serenidad global.

¿Existen efectos positivos en la autoestima y la percepción de la propia imagen?

Sí. Al ver y sentir cambios en el rostro de manera natural, recuperamos confianza y reconectamos con una belleza auténtica, no dependiente de filtros ni agujas. Es un proceso de reconciliación con nuestra propia imagen.

¿Qué papel juega la respiración y la atención plena en esta práctica?

Son el corazón del método. La respiración oxigena, relaja y conecta el cuerpo con la mente; la atención plena convierte cada ejercicio en un ritual consciente, reforzando la relación amorosa con el rostro.

¿Es necesario tomar alguna precaución? ¿Hay casos en los que no se recomienda?

Sí. No se recomienda en casos de cirugía facial reciente, infecciones activas, inflamaciones agudas o problemas dermatológicos sin supervisión médica. Siempre se aconseja adaptar la intensidad según cada persona.

¿Qué formación debe tener un especialista en yoga facial consciente?

Un especialista debe conocer en profundidad la anatomía facial, técnicas de yoga facial, auto masaje, medicina china, kinesiotaping facial, ventosas, guasha y reflexología. Pero lo que diferencia mi método es la integración del Face Reading (lectura del rostro), una técnica ancestral de la Medicina China que utilizo como base diagnóstica y de autoconocimiento. Actualmente soy la única en España que trabaja esta disciplina aplicada a la belleza holística, y de esa experiencia nació el método Yoga Facial Consciente, mi propio método. Además, he desarrollado una formación profesional única para transmitir este enfoque a terapeutas y profesionales que desean acompañar a otras personas en este camino.