El médico Pedro Cavadas realiza una cirugía pionera: reconstruye una rodilla utilizando una articulación de tobillo
La técnica pionera ya ha sido reconocida a nivel mundial por la comunidad científica
Una operación indicada únicamente en “casos extremos”
El cirujano Pedro Cavadas sigue demostrando a la comunidad científica que nada es imposible después de desarrollar una nueva técnica de reconstrucción de una articulación de rodilla sin prótesis utilizando la articulación del tobillo del propio paciente.
La pionera técnica realizada por el médico valenciano ha sido recientemente publicada en la revista ‘Journal of Bone and Joint Surgery’ y en el artículo asegura que esta opción está indicada únicamente en “casos extremos” en las que las prótesis no son opciones viables para el paciente.
Técnica microquirúrgica
La operación, realizada con técnica microquirúrgica, se trata de la primera intervención creada de reconstrucción completa de rodilla empleando articulaciones del propio paciente.
La técnica microquirúrgica emplea un microscopio para ampliar la visión del médico y así facilita la manipulación precisa de estructuras pequeñas como nervios y vasos sanguíneos.
“La técnica no es una técnica de tratamiento de la artrosis común de rodilla. Es una técnica para evitar la amputación en defectos masivos articulares", explica el equipo de Cavadas.
Al no usar material protésico, “el riesgo de infección es muy bajo”, una técnica que ya ha recibido numerosos reconocimientos a nivel mundial por parte de especialistas en la materia.