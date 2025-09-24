Han desarrollado "unas nanopartículas que son capaces de identificar y atacar de forma selectiva las células tumorales que son capaces de hacer la metástasis", según explican

Un ensayo clínico, la esperanza para la metástasis de Tania: "He ganado tiempo de vida"

Compartir







En el Día Internacional de la Investigación del Cáncer, las cámaras de Informativos Telecinco se ha desplazado hasta el Instituto de Investigación del Hospital Sant Pau de Barcelona para entrevistar al equipo que trabaja en el desarrollo de un importante tratamiento capaz de destruir las células cancerosas que extienden un tumor sin dañar las sanas.

En la lucha contra la metástasis, y gracias a nanopartículas dirigidas, el trabajo que están llevando a cabo puede ser fundamental para el objetivo de curar determinados tipos de cáncer, como informa en el vídeo Sara Pérez.

PUEDE INTERESARTE El cambio físico de James Van der Beek, que apareció por sorpresa en un vídeo en el reencuentro de Dawson Crece

El prometedor tratamiento en el que trabaja el Hospital Sant Pau de Barcelona

“Nosotros lo que hemos hecho es desarrollar unas nanopartículas que son capaces de identificar y atacar de forma selectiva las células tumorales que son capaces de hacer la metástasis, de forma que no solo vamos a atacar el tumor principal, sino que además vamos a evitar la expansión del tumor a otros órganos”, explica ante nuestras cámaras el doctor Ugutz Unzueta, del grupo Oncogénesis y Fármacos Antitumorales del Hospital Sant Pau.

“Esto lo que nos va a permitir es poder aumentar muchísimo la dosis de quimioterapia que administramos, haciendo así la terapia mucho más efectiva y evitando al mismo tiempo los efectos secundarios asociados al tratamiento y que todo el mundo conoce”, precisa, expresando su deseo de poder aplicarla pronto.

“Estamos avanzando en la investigación y esperamos en los próximos años poder iniciar los primeros tratamientos en los primeros pacientes”.

¿Podremos curar el cáncer?

Preguntado sobre podremos curar el cáncer, el doctor matiza: “Es una pregunta muy difícil porque en realidad el cáncer son muchas enfermedades diferentes que se manifiestan de distinta forma, de modo que la pregunta no tendría que ser cómo de cerca estamos de curar el cáncer sino cómo de cerca estamos de curar un tipo concreto de cáncer”, señala.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El tratamiento, además, no es el único que están desarrollando en el Instituto de Investigación del Hospital Sant Pau. También tratamientos en los que gracias a la modificación genética de los linfocitos, conseguimos liberar hasta un 40% de pacientes de la enfermedad.