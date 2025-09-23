Celia Molina 23 SEP 2025 - 14:05h.

El protagonista de 'Dawson Crece', que padece cáncer de colon, no pudo acudir al reencuentro de todos los actores de la serie

Para no estar completamente ausente en el acto, James envió un vídeo en el que daba las gracias a sus compañeros y fans

A mediados de agosto, el actor James Van der Beek dio una extensa entrevista en la revista 'Heatline' en la que habló de la enfermedad que padece. En agosto de 2023, el que fuera máximo protagonista de la serie de los noventa 'Dawson crece', fue diagnosticado de cáncer de colon en un momento de su vida en el que no tenía "ningún síntoma" diferenciable. Solo un "cambio en sus deposiciones" le hizo sospechar que algo podría estar pasándole en su organismo, sin sospechar que le iban a detectar una patología con la que ya lleva lidiando más de dos años.

Poco después de la publicación de esta entrevista, a su antigua compañera de reparto, Michelle Williams, se le ocurrió organizar una gala en la que el elenco de la famosa de la serie volviera a reunirse, como ya lo hicieran otras producciones como 'Friends', y que toda la recaudación se destinara a la fundación 'Fuck Cancer', que lucha contra patologías como la de Van der Beek. Él mismo hizo el anuncio de este emotivo reencuentro al que, finalmente, no pudo acudir, por estar aquejado de dos virus estomacales de los que no pudo recuperarse a tiempo.

"No puedo creer que no esté allí"

En su nombre, James envió a su mujer y a sus seis hijos para que subieran al escenario. Y, para no estar completamente ausente en el evento, se proyectó una grabación suya en el teatro Richard Rogers de Nueva York , donde se aprecia su cambio físico:

"Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel, Michelle Williams, me dijo que la iba a organizar. No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona. Solo quiero subir al escenario y agradecer a cada persona del teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo, pasando por todos los que están haciendo algo y han sido tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes: son los mejores fans del mundo", expresó en la grabación.

Quienes sí estuvieron presentes en una noche tan mágica fueron Joshua Jackson, Katie Holmes y Michelle Williams, que contaron con la colaboración del amigo de James, Lin Manuel Miranda, para hacer la lectura de guion dramatizada que tenían planeada. Además de los protagonistas, también acudieron otros actores de la serie, como Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe o Busy Phillips.