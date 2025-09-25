Un estudio de la Universidad de Boston demuestra cómo los momentos significativos refuerzan la memoria

El hallazgo abre la puerta a nuevas estrategias educativas y a tratamientos para problemas cognitivos

Compartir







Hay recuerdos que se desvanecen como un sueño al despertar, mientras otros permanecen claros en la mente con el paso de los años. ¿Por qué el cerebro guarda ciertos instantes con todo detalle y relega otros a un rincón borroso?

Un estudio reciente de la Universidad de Boston (Estados Unidos), publicado en Science Advances, ofrece una explicación: los recuerdos de momentos cotidianos se consolidan con mayor fuerza si se vinculan a un evento significativo, ya sea sorprendente, gratificante o con gran impacto emocional.

Un mecanismo de selección

Los investigadores sostienen que "la memoria no es solo un dispositivo de registro pasivo: nuestro cerebro decide qué importa, y los eventos emocionales pueden retroceder en el tiempo para estabilizar recuerdos frágiles", señala Robert MG Reinhart, profesor asociado de psicología y neurociencias.

Aplicaciones prácticas

Según los autores, los hallazgos podrían conducir a nuevas herramientas para reforzar la memoria útil o debilitar los recuerdos dañinos. "Desarrollar estrategias para fortalecer los recuerdos útiles o debilitar los dañinos es un objetivo de larga data en la neurociencia cognitiva. Nuestro estudio sugiere que la relevancia emocional podría aprovecharse de maneras precisas para lograr esos objetivos".

Retroactivos y proactivos

La investigación también aborda el debate entre mejora retroactiva y proactiva: mientras los recuerdos posteriores a un evento fuerte se fijan con mayor intensidad cuanto más relevante es ese suceso, los recuerdos previos se refuerzan si guardan similitudes con el momento clave, como una coincidencia visual o un color.

El trabajo, realizado con cerca de 650 participantes, empleó inteligencia artificial y diez estudios individuales para llegar a una conclusión novedosa: el cerebro utiliza una escala gradual para priorizar qué experiencias se conservan. Reinhart lo describe como "la primera validación en humanos de la priorización gradual, un nuevo principio de cómo el cerebro consolida las experiencias cotidianas".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"El descubrimiento tiene amplias implicaciones tanto para la teoría como para la práctica", apunta Reinhart. Combinar material emocionalmente atractivo con conceptos frágiles podría mejorar la retención en educación, mientras que en el ámbito clínico se podrían rescatar recuerdos debilitados por el envejecimiento o, al contrario, evitar que recuerdos traumáticos se afiancen.