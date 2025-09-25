Redacción Uppers 25 SEP 2025 - 18:31h.

El 'efecto Rumpelstitskin' es una teoría que explica por qué mejoramos levemente cuando recibimos un diagnóstico

La Universidad de Cambrigde ha publicado un estudio que explica cómo un simple diagnóstico puede afectar en la recuperación de un paciente. Esta teoría tiene un nombre, es conocida como el ‘efecto Rumpelstitskin'.

El nombre es curioso, pero no es casualidad, sino que está inspirado en la metáfora que recoge uno de los cuentos populares de los hermanos Grimm. La historia cuenta cómo una joven se libra de entregar su primer hijo a un duende con el que tenía una gran deuda. Solo la podría saldar si adivinaba su nombre, y así lo hizo. Lo que demuestra este cuento es que poner nombre a las cosas nos otorga poder sobre ellas. Pues lo mismo pasa en el campo de la medicina.

Los investigadores estadounidenses Alan Levinovitz y Awais Aftab, sostienen a partir de esta teoría que tras recibir un diagnóstico el paciente puede notar una leve mejoría, incluso antes de recibir un tratamiento. Esto se debe a que la persona nota un leve alivio al salir de la incertidumbre que le provoca experimentar unos síntomas que indican una enfermedad, pero no sabemos cuál hasta acudir al médico.

La necesidad de tener todo bajo control

Los seres humanos tendemos a querer tener todo bajo nuestro control, ya que nos proporciona una sensación de seguridad y validación. Lo mismo pasa con nuestro propio cuerpo, cuando no sabemos lo que nos pasa, los síntomas y dolencias se incrementan por el sentimiento de frustración. Sensación que desaparece cuando recibimos un diagnóstico y nos explican qué tenemos, en qué consiste y cómo se puede solucionar.

El simple hecho de poner nombre a lo que estamos sintiendo o experimentados nos genera una sensación de tranquilidad, aunque todavía esos síntomas permanezcan en nosotros. Aunque existen falsas herramientas, como puede ser Internet, que nos da un diagnóstico lo más acertado posible según lo que le explicamos, pero nunca ofrece un diagnóstico 100% fiable.

Aunque todavía esta teoría no tiene un peso considerable en el ámbito de la medicina, muchos profesionales como estos científicos han explicado que es de gran importancia dedicarle una mayor atención, porque puede ser la respuesta a muchos tratamientos. Dicen que muchas veces la fuerza mental es el aliado más importante para luchar contra enfermedades cuyo tratamiento no puede ser siempre eficaz.