La madre de Victoria Esperanza asegura que "pasar dos veces por esta enfermedad es malo, pasarla dos veces no es justo"

Barbara Goenaga, pareja de Borja Sémper, y su aplauso a los 'héroes' que donan médula ósea en pleno tratamiento del político

Compartir







Victoria Esperanza es una niña malagueña que tenía tan sólo tres años cuando le diagnosticaron leucemia, enfermedad de la que ha sufrido una recaída. Por ello, necesita un donante de médula de manera "urgente" y, en un mensaje publicado en redes sociales, "se ruega máxima difusión".

Los médicos, después de que el tratamiento de quimioterapia no haya dado los resultados esperados, han incluido a la pequeña, que ahora tiene seis años, en el programa de trasplantes de médula ósea, según informa el diario Málaga hoy. Hay que recordar que la donación no cuesta nada, no duele y no es algo peligroso.

"Pasar dos veces por esta enfermedad es malo, pasarla dos veces no es justo", afirma su madre a Informativos Telecinco, añadiendo que "lo que queremos es, a través de Victoria, dar visibilidad a la donación de médula y recaudar dinero para la investigación".

Además, explica que "aprendimos que hay que vivir la vida, el día a día, y hay que disfrutar el hoy". Victoria necesita ayuda en estos momentos, aunque su madre recuerda que "mañana puede ser tu primo, tu vecino o tu mejor amigo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Cómo hacerse donante de médula?

En el caso de la capital de la Costa del Sol, la donación puede hacerse en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células en el recinto del Hospital Civil. De cara a contactar con el centro de referencia más cercano para formalizar la inscripción, se pueden consultar todos los puntos de donación en la web de la Fundación Josep Carreras.

Hacerse donante de médula ósea es un gesto tremendamente sencillo que puede salvar vidas, pero requiere cumplir algunos requisitos básicos. Pueden inscribirse nuevos donantes de entre 18 y 40 años, gozar de buena salud y no padecer enfermedades que puedan transmitirse al receptor o que pongan en riesgo tu vida al donar.

También es importante tener disposición para donar a cualquier persona compatible en el mundo, aunque no sea un familiar, y mantener esa disponibilidad hasta los 60 años.

Después de ser informado sobre el proceso, deberás firmar un documento de consentimiento. A continuación, te extraerán una pequeña muestra de sangre o de saliva para conocer tu perfil genético y determinar tu compatibilidad con pacientes que necesitan un trasplante.

Si eres el donante más idóneo, te contactarán para coordinar las pruebas que confirmen tu estado de salud y tu compatibilidad. Y si todo es favorable, te citarán para realizar la donación, que puede ser por aféresis o punción.