Barbara Goenaga, pareja de Borja Sémper, reivindica la donación de médula ósea en pleno tratamiento del político

El Día Europeo del Donante de Médula Ósea se celebra el sábado 27 de septiembre

El sábado 27 de septiembre se celebra el Día Europeo del Donante de Médula Ósea, una fecha en la que se reivindica y se apoya a la donación de médula ósea. Con el objetivo de apoyar la causa y de concienciar sobre la necesidad de que haya personas voluntarias para realizar trasplantes de médula ósea, Bárbara Goenaga, actriz española y pareja de Borja Sémper, ha querido compartir una publicación de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia a través de sus redes sociales.

En este post compartido a través de sus historias de Instagram, la actriz aplaude y alaba la labor de los "héroes que no llevan capa y donan médula ósea". Junto a este mensaje, Bárbara Goenaga ha escrito "ojalá todos" junto a un emoji de unas manos en alto con las que alaba este gesto que salva miles de vida en España.

El tratamiento de Borja Sémper, sus apariciones públicas y su relación con Bárbara Goenaga

La publicación y el gesto de la actriz coincide con el reciente diagnóstico de cáncer que recibió el exportavoz del PP. Fue el pasado 14 de julio cuando Borja Sémper anunciaba que un chequeo médico le habían detectado un tumor cancerígeno y que se tenía que someter a un tratamiento exigente, por lo que iba a reducir su presencia pública como dirigente del partido.

Desde entonces, las apariciones públicas de Borja Sémper han sido muy escasas ya que se encuentra inmerso en su tratamiento contra el cáncer que le detectaron. Una de las últimas veces que se ha podido ver al vicesecretario de Cultura del PP fue a principios de septiembre cuando se desplazó al municipio madrileño de Aranjuez para asistir a la reunión del comité de dirección de su partido.

Borja Sémper y Bárbara Goenaga nunca han ocultado su relación sentimental. Sin embargo, el política y la actriz que nunca han llegado a esconderse de los focos, han optado por centrarse públicamente en sus carreras. No obstante, desde que Borja Sémper recibió su diagnóstico la relación entre el exportavoz del PP y la actriz ha sido mucho mas notoria en las redes sociales.

Ahora, la madre de los dos hijos pequeños de Borja Sémper ha aprovechado la influencia que tiene a través de sus redes sociales para reivindicar el Día Europeo del Donante de Médula, un gesto con el que se involucra de lleno con el proceso sanitario que está pasando en la actualidad el exportavoz del PP.

La importancia de la donación de médula

Hay que recordar que el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), conocido como trasplante de médula ósea, mantiene en España su tendencia al alza con un nuevo récord en el último año. Tan solo en 2024 se realizaron 3.844 procedimientos, lo que supone un aumento del 2,8 por ciento respecto al año anterior y una tasa de 78,9 trasplantes por millón de población (p.m.p).

Los trasplantes de médula ósea más realizados en España se efectuaron con células del propio paciente, lo que se denomina trasplantes autólogos, mientras que los restantes se hicieron con células obtenidas de donantes, esto es, trasplantes alogénicos. La tasa de TPH alogénico fue de 32,8 p.m.p., una cifra que duplica la media europea, que se situó en 14,8 p.m.p. en 2023, el último dato disponible en el Registro Europeo de Trasplante de Médula Ósea (EBMT, por sus siglas en inglés).

Entre los trasplantes de TPH alogénicos, 850 estaban emparentados con el paciente y 749 eran donantes voluntarios no emparentados. Estos últimos procedimientos han experimentado el mayor incremento en porcentaje, con un aumento del 62 por ciento desde que la ONT lanzara el PNMO en 2012.