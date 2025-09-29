Fumar en la adolescencia acelera el envejecimiento de los hijos

Investigadores noruegos hallan que el tabaquismo en la pubertad deja huella en generaciones posteriores

Los hijos de padres que empezaron a fumar con 15 años muestran hasta un año más de edad biológica

El tabaco continúa siendo una de las mayores amenazas para la salud a nivel global. Iniciarse en el consumo a edades tempranas multiplica las probabilidades de padecer enfermedades graves como cáncer, dolencias respiratorias o problemas cardiovasculares.

Cada año, millones de adolescentes comienzan con este hábito, sin ser plenamente conscientes de que cuanto antes se empieza, más duraderos y severos resultan los efectos sobre el organismo.

Consecuencias en la pubertad

Las personas cuyos padres fumaron durante la adolescencia parecen envejecer más rápido de lo esperado, según una investigación de la Universidad de Bergen, Noruega, presentada en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) en Ámsterdam.

El equipo encontró señales de un envejecimiento biológico acelerado en comparación con la edad cronológica en individuos cuyos progenitores comenzaron a fumar a los 15 años o antes. Los científicos sostienen que fumar en plena pubertad puede dañar los espermatozoides en desarrollo y transmitir esos efectos a la descendencia.

Impacto del tabaquismo en la herencia genética

Los expertos reclaman reforzar la prevención del tabaco entre adolescentes, no solo para proteger a la generación actual sino también a las futuras. El doctor Juan Pablo López-Cervantes, de la Universidad de Bergen, subrayó: "Nuestro grupo de investigación ya ha demostrado que fumar durante la pubertad puede perjudicar no solo a la persona que fuma, sino también a sus futuros hijos. En este nuevo estudio, queríamos explorar si el tabaquismo parental en la pubertad también puede influir en el envejecimiento biológico de sus futuros hijos".

Los investigadores aplicaron relojes epigenéticos, una técnica consolidada para medir el envejecimiento biológico, a un grupo de 892 participantes de entre 7 y 50 años. Tras analizar sus muestras de sangre y relacionarlas con hábitos de tabaquismo propios y paternos, concluyeron que los hijos de padres que empezaron a fumar de forma prematura presentaban hasta 15 meses más de edad biológica que la cronológica.

Alteraciones epigenéticas transmitidas

El doctor López-Cervantes destacó: "Este envejecimiento biológico acelerado es importante, ya que se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades como el cáncer, la artritis y la demencia en investigaciones previas. Nuestros resultados sugieren que los niños que fuman durante la pubertad podrían, sin saberlo, estar perjudicando a sus hijos".

"Esta investigación no explica completamente por qué fumar en la pubertad está relacionado con un envejecimiento más rápido, pero creemos que cuando los padres comienzan a fumar durante la pubertad, puede alterar el material epigenético de sus espermatozoides y que estos cambios pueden transmitirse a la siguiente generación".

Un recordatorio para nuevas generaciones

Aunque los resultados aún son preliminares, los expertos subrayan que deben servir como advertencia para los jóvenes que consumen tabaco o nicotina en otras formas. La prioridad, sostienen, debería ser reforzar las políticas de prevención para frenar el tabaquismo adolescente y el auge del vapeo, cuyos efectos a largo plazo aún se desconocen.