Carola Pérez ha encontrado en el cannabis el alivio para sobrellevar el dolor

El Gobierno da luz verde al uso del cannabis medicinal con estrictas condiciones: dispensación solo en hospitales

España se suma a la lista de países que incluye el cannabis en su sistema de salud. Se empleará únicamente para uso medicinal y solo se podrá dispensar en centros hospitalarios. Esta medida ayudará a muchos pacientes con enfermedades como la fibromialgia.

Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal, en esta sustancia ha encontrado el alivio para sobrellevar el dolor, lleva quince años consumiendo: “A mi el cannabis me ha ayudado a no querer morir todo el tiempo”

Alberto que tiene fibromialgia ha contado su caso a Informativos Telecinco y asegura que también lo necesita porque sufre “un dolor insoportable”.

Garantía de seguridad

Muchos pacientes se han buscado la vida a través de clubes sociales de cannabis o en el mercado ilícito y que se regule su uso medicinal es una garantía de seguridad.

Los pacientes echan en falta que el real decreto aprobado por el gobierno solo contemple que se distribuya en la farmacia del hospital. Para quienes llevan años luchando por su regulación la noma es demasiado restrictiva. Se administrará cuando los tratamientos convencionales ya no funcionen.

España se suma así a esa larga lista de casi 40 países que cuentan con un programa de cannabis medicinal en su sistema sanitario.