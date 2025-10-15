Redacción Uppers 15 OCT 2025 - 19:36h.

Los investigadores encontraron una combinación muy buena para la salud

Los siete secretos para la longevidad: desde la dieta saludable hasta tener amigos

Un nuevo estudio sugiere que la clave para una vida más larga podría no estar en solo la hidratación. Investigadores de la Universidad de Medicina del Sur creen que hay una fórmula muy sencilla: agua, café y té. Aunque en la medida justa. La investigación, publicada en British Journal of Medicine, tenía como objetivo descubrir cómo el consumo de estas tres bebidas influye en el riesgo de la mortalidad. Y los resultados son muy esclarecedores.

Las personas que bebían entre siete y ocho bebidas diarias, sumando agua, café y té, presentaban un 28% menos de riesgo de morir por cualquier causa que quienes tomaban menos de cuatro. Los investigadores descubrieron que existe una combinación muy buena para la salud: dos partes de café por cada tres de té, acompañadas de suficiente agua para alcanzar el total diario.

Una fórmula relacionada con una menor mortalidad general

Esta fórmula está relacionada con una menor mortalidad general y con una reducción del riesgo de muerte por cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y digestivas. Los expertos piensan que el beneficio en la salud se debe a los compuestos bioactivos del té y el café, como los polifenoles y antioxidantes, junto con la función vital del agua para el cuerpo.

Pero advierten que tomar más no es mejor. Aquellos que superaban las nueve bebidas diarias y reemplazaban demasiado agua por café o té mostraban un ligero aumento del riesgo cardiovascular. Este estudio, en el que se analizaron más de 182.000 adultos de Reino Unido durante más de 13 años, tuvo en cuenta factores como la edad, el sexo, el estilo de vida y las enfermedades preexistentes.

Los investigadores ofrecen una guía para seguir en el día a día: una buena hidratación y combinar de forma equilibrada café y té. Una estrategia que puede alargar nuestra salud a largo plazo.