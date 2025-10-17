Redacción Uppers 17 OCT 2025 - 17:51h.

Las comunidades con las peores esperas son Murcia, Andalucía y Canarias

Cómo se mantiene joven el cerebro de los 'superancianos', según la ciencia

En España muere una persona cada 15 minutos mientras espera en la lista de la dependencia. Así lo muestra el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia. El plazo máximo para resolver un expediente es de seis meses, pero solo lo cumplen Castilla y León, País Vasco, Aragón y Castilla-La Mancha, junto a Ceuta y Melilla.

Las comunidades con las peores esperas son Murcia, Andalucía y Canarias con más de un año y medio en el peor de los casos. En los últimos meses, Madrid ha empeorado 40 días y marcan una media de 364 días de espera.

Casi la mitad de muertes se concentran en Cataluña y Andalucía

En nuestro país hay 284.000 personas en las listas de espera para obtener una ayuda de la Administración. Los directores sociales califican de cruel que algunas personas estén un año y medio esperando. En los últimos meses, aumentó en 15 días el tiempo en comparación con el inicio de 2025.

El informe destaca las comunidades en las que se concentra el mayor número de fallecidos por esta desatención. Casi la mitad se concentra en Cataluña y Andalucía. En cambio, Navarra es la que menos tiene. Los directores sociales celebran el pequeño aumento de personas atendidas: 81.371 dependientes más están recibiendo prestaciones respecto a 2024. Pero señalan que ese aumento ha sido desigual y de bajo coste.

Las comunidades reclaman un 50% de financiación estatal

El Observatorio Estatal para la Dependencia cree que estos retrasos son “impresentables” después de que se implementase la Ley 19/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia hace 18 años. Así, identifican dos razones por las que ocurre esto: los recortes y el disparato entramado burocrático de las administraciones.

La asociación se una a la reclamación de las comunidades para exigir el 50% de financiación estatal de la dependencia que establece la norma, ya que algunas solo reciben el 17%. Critican que el origen de esta problemática nació con los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. En el informe también se subraya que las comunidades que más invierten son País Vasco y Extremadura, y las que menos, Galicia y Canarias.