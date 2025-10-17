María nunca se había planteado ser madre pero con su diagnóstico le invadían los miedos

A María le diagnosticaron un cáncer de mama hormonal hace menos de un año. En la misma consulta le dijeron que tenía que decidir “con relativa prisa” si quería preservar sus ovocitos, según informa María Fente. “La verdad es que lo agradecí porque el tiempo corre en tu contra y pues es que tienes que darte prisa con todo”, reconoce.

La médica José Martínez Cañavate, ginecóloga y directora de Ginemed Madrid, explica que todo surge rápido en medio de la cirugía y la quimio: “Normalmente tenemos poco tiempo, pues igual la oncóloga le dice 'mira tenemos 15 días'”.

“Mi mayor miedo era los estrógenos", dice María

María nunca se había planteado ser madre, pero con su diagnóstico le invadían los miedos: “Mi mayor miedo eran los estrógenos porque me habían dicho 'tu cáncer es hormonal'”. La buena noticia es que este proceso es muy seguro para las mujeres. “Se utilizan tratamientos que no interfieren en el pronóstico del proceso oncológico en el que están, lo que les ofrece es poder tener óvulos de un momento previo a un tratamiento de quimioterapia que puedan necesitar”, señala la experta.

María es una de las casi 5.000 mujeres menores de 40 años con cáncer de mama a las que se les ofrece esta opción: “Me operaron y a la semana siguiente ya pude empezar con el tratamiento”. Ahora, tiene 15 ovocitos congelados. “Pero si nadie me hubiera dicho que esto se podía hacer, pues yo probablemente no estaría aquí”, confiesa. Y no tendría la posibilidad de ser madre en un plazo máximo de cinco años.

El próximo domingo se celebra el día del cáncer de mama, una enfermedad que tiene cada vez un mejor pronóstico y un mayor índice de supervivencia, hasta un 90%. También ha cambiado mucho la manera en la que los profesionales tratan a las pacientes y ponen el foco en la fertilidad y en las posibilidades de ser madre tras superar este tipo de cáncer.