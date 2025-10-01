Celia Molina 01 OCT 2025 - 11:20h.

Lorena, Sara y Teresa han expresado sus principales dificultades como pacientes: la imagen física, la autoexigencia y la sexualidad

La emotiva campaña contra el cáncer de mama: los familiares de las pacientes y las supervivientes toman la palabra

Compartir







De cara al próximo 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, la Asociación Española Contra el Cáncer ha publicado una campaña muy especial. Según sus propios datos, el 24% de los diagnósticos se producen en mujeres menores de 50 años y, aunque gracias a la investigación la supervivencia media es de un 85%, es necesario hacer un llamamiento a toda la sociedad para que la atención a las pacientes y a las supervivientes sea totalmente eficaz.

Para conseguirlo, la asociación le ha dado voz no sólo a las mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama, si no a sus familiares y a los seres queridos que las rodean y que, en cierta medida, también sufren la enfermedad. Bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho', las verdaderas protagonistas de este día toman la palabra para expresar lo que muchas sienten: que su entono "no las entiende", que los médicos "minimizan el impacto" y que las campañas mediáticas "simplifican" lo que supone convivir y sobrevivir al cáncer de mama.

"Cuando me detectaron metástasis, me sentí culpable"

Lorena, Sara y Teresa son tres de las mujeres que han querido exponer realidades y problemáticas asociadas a tan extendida patología y que tienen que ver con la autoestima, la autoexigencia y la sexualidad. "En mi caso, la caída del pelo fue un shock absoluto. Fue una pérdida de identidad y es el recuerdo permanente de la enfermedad cada vez que te miras al espejo. De repente, te ves como una viejecita y te preguntas por qué, si solo tienes 50 años", ha declarado Lorena, a quien le detectaron el cáncer en el año 2022.

PUEDE INTERESARTE Judit Giró, la española creadora de un método para detectar el cáncer de mama sin salir de casa

Por su parte, Sara, ha puesto el foco en el manido mensaje que se les da a las personas que padecen cáncer: la idea de que, con fuerza y un pensamiento positivo (además del tratamiento médico) son capaces de vencerlo. "Cuando recibes el mensaje de tú puedes y la enfermedad no va bien, como fue en mi caso, que me detectaron metástasis, te sientes culpable. La enfermedad no está en nuestra mano porque tengamos una actitud positiva", ha recalcado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y también ha tocado otra tema importante: la reacción de los demás al saber que está enferma. Como veremos en el vídeo de la campaña, muchas veces, los familiares no saben qué hacer o qué decir para que las pacientes se sientan mejor, si es que eso es necesario. Sara les da la respuesta: "Yo lo que siento es que no hace falta que me digan nada, lo que quiero es que me escuchen, que me entiendan o que me pregunten qué necesitas. Y con eso es suficiente", ha determinado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"No es fácil practicar sexo sin pechos o pezones"

Por último, Teresa, a quien le diagnosticaron un cáncer de mama con tan solo 27 años, asegura que "el sexo sigue siendo un tema tabú" con respecto a las mujeres que padecen o han padecido la enfermedad. "Enfrentarse a otra persona sin tener un pecho o no teniendo pezones, lo complica más. La aceptación de una mismo es un trabajo bastante largo porque entras en un quirófano de una manera y sales de otra. Hay que tener mucha paciencia y, también, si es preciso pedir ayuda a psicólogos profesionales", aconseja. Algo con lo que se sentirán identificadas muchas pacientes (el 46% reconoce tener problemas en el ámbito sexual) tanto por los efectos secundarios de los tratamientos, como por la sequedad vaginal, el dolor durante las relaciones o los cambios hormonales.

Así, la pieza principal de la campaña de este año es un vídeo en el que familiares y entorno de las pacientes con cáncer se dirigen directamente a ellas para decirles que, aunque a veces no sepan cómo acompañarlas en la enfermedad, se toman muy en serio lo que ellas puedan sentir:

“Me tomo a pecho la angustia, el estrés y la ansiedad que os acompañan. Perdonad cuando no sabemos qué deciros”. “Me tomo a pecho que, a pesar del miedo que pasabas, muchas veces eras tú la que nos animabas a todos”. “Me tomo a pecho tu dolor y tu derecho a sentirlo y a compartirlo. Te admiro por tu fortaleza y porque siempre eliges levantarte”, son algunos de los testimonios. La campaña se podrá ver en los canales de la Asociación Española contra el Cáncer, así como en medios de comunicación y redes sociales.

En términos absolutos, las necesidades de las personas con cáncer de mama han ido evolucionando acorde a la evolución de la propia sociedad. Por ejemplo, según datos del Estudio del Observatorio del Cáncer de la Asociacion, en la fase de supervivencia, en datos, casi el 65% tienen miedo con frecuencia a que el cáncer reaparezca, el 57% dice estar preocupadas por su aspecto físico debido al cáncer y sus tratamientos y el 36% dice tener mala calidad de vida. Además, 1 de cada 4 mujeres tiene o tuvo problemas económicos durante el proceso de la enfermedad, un aspecto que se agrava en las mujeres más jóvenes. En general, se sienten presionadas por los mensajes de autoexigencia de la sociedad.