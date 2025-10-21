Redacción Uppers 21 OCT 2025 - 19:15h.

La fama lo empujó a una vida de excesos que le alejó de su identidad propia

Reyes López Casas, psicóloga experta en duelo crónico: “El dolor que no se nombra se enquista en el cuerpo y en la memoria”

El actor Colin Farrell ha recordado una época oscura de su vida y ha revelado cómo su actual vida saludable le ha permitido mantenerse en equilibrio. “Supongo que tengo una especie de TOC respecto a los personajes y me obsesiono con ellos. Por suerte, el juego nunca ha sido una adicción para mí. He dañado mi cuerpo y mi cerebro, pero no mi cuenta bancaria”, ha afirmado durante la rueda de prensa de ‘Maldita Suerte’.

Según ‘The London Times’, Farrell ha relatado cómo la fama lo empujó a una vida de excesos que le alejó de su identidad propia. “Quería demostrar que estaba orgulloso de mi identidad irlandesa y sentía que esa forma de comportarme representaba esa faceta de mí… Pero lo hacía de la manera más cliché posible”, ha asegurado.

La muerte de Heath Ledger, clave en su cambio

La muerte de Heath Ledger le hizo darse cuenta de lo afortunado que era: “Podría haber sido yo. No lo describiría como culpa del superviviente, pero sí, eso influyó un poco. Te hace cuestionarte algunas cosas sobre ti mismo”. Desde entonces, el actor se ha esforzado en tener una vida saludable.

Colin Farrell ha confesado que la clave radica en salirse de la zona de confort, así lo ha apuntado su entrenadora personal, Ana Novakovic: “Los entrenamientos de Colin nunca son predecibles. Nos centramos en desarrollar fuerza y potencia mediante movimientos dinámicos que mantienen su cuerpo en constante evolución”.

Correr, cero azúcar y entrenamientos intensos

“Comí muchas verduras y pollo y prescindí de los postres durante cuatro meses. Dejé el azúcar y me puse a correr. Es solo disciplina: no es tan difícil cuando se aplica la ciencia”, recalcó en el programa de la 'NBC The Biggest Loser'. Farrell apostó por realizar seis días de ejercicios de alta intensidad semanales y sesiones de cardio diarias.

“Este nivel de intensidad de entrenamiento es comparable al de los atletas profesionales. Es un testimonio del compromiso de Farrell y de la adaptabilidad de su cuerpo cuando se le exige constantemente”, añadió. Este estilo de vida le ha ayudado a mantenerse lejos de las tentaciones.

Los Ángeles es un lugar para reinventarse, según Farrel

“Pongo un poco de música y salgo a correr o a hacer hiking. Simplemente vivo sin ser el veneno que fui durante años”, reconoce ahora. “Creo que Los Ángeles es un buen lugar para ello porque es una ciudad muy indulgente en la que puedes ser lo que quieras. De hecho, es un buen lugar para reinventarte. Hay grupos de apoyo maravillosos y formas alternativas de ver las cosas”, resalta.

Para el actor es imprescindible cuidar su salud mental y física. “Si no fuera por mi sobriedad, no podría estar ahí para James, disfrutar de las maravillas de su vida y apoyarlo como siento que ahora puedo”, recalca. Una historia que nos recuerda que el bienestar se consigue con un propósito: cuidarse por dentro y por fuera.