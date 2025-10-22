La muerte súbita cardíaca se produce cuando una persona fallece de manera repentina

La muerte súbita cardíaca se produce cuando una persona fallece de manera repentina e inesperada a causa de un problema cardíaco. Aunque es poco frecuente en individuos jóvenes y aparentemente sanos, un nuevo estudio muestra que las culturistas profesionales son un grupo especialmente vulnerable.

Una investigación de la Universidad de Padua (Italia), publicada en el European Heart Journal, ha confirmado que la muerte cardíaca súbita es responsable de una proporción inusualmente alta de fallecimientos entre las mujeres dedicadas al culturismo competitivo en todo el mundo. El análisis también halló una mayor incidencia de suicidios y homicidios en comparación con los hombres del mismo deporte.

Cada vez más mujeres apuestan por el culturismo competitivo

Se trata del primer estudio a gran escala que analiza de forma sistemática las muertes en culturistas femeninas. El trabajo, liderado por el doctor Marco Vecchiato, señala: "Los culturistas, tanto hombres como mujeres, suelen realizar entrenamientos extremos y utilizan estrategias de ayuno y deshidratación para lograr un físico excepcional. Algunos también consumen sustancias para mejorar el rendimiento. Estas estrategias pueden tener graves consecuencias para el corazón y los vasos sanguíneos".

En los últimos años, ha crecido la participación femenina en el entrenamiento de fuerza y el culturismo profesional. Sin embargo, la mayoría de los estudios previos y la atención mediática se habían centrado en los hombres. Los investigadores decidieron entonces recopilar información sobre 9.447 mujeres que compitieron entre 2005 y 2020 en eventos de la Federación Internacional de Fitness y Culturismo (IFBB).

Los expertos rastrearon informes de fallecimientos en distintos idiomas y fuentes, medios de comunicación, redes sociales, foros y blogs, y verificaron cada caso con la ayuda de dos médicos especializados para confirmar, en la medida de lo posible, la causa de la muerte.

El riesgo cardíaco, más de 20 veces mayor en profesionales

El estudio detectó 32 muertes entre culturistas femeninas, con una edad media de 42 años. La muerte súbita cardíaca fue la causa más frecuente, representando el 31 % de los casos, y el riesgo era 20 veces superior entre las profesionales frente a las aficionadas.

Aunque el riesgo cardíaco es menor que en los hombres culturistas, sigue siendo notablemente más alto que en otros deportes profesionales. Además, los suicidios y homicidios representaron un 13 % de las muertes, cuatro veces más que entre los hombres. "Esta notable diferencia sugiere que, más allá de los riesgos cardiovasculares, las atletas femeninas pueden enfrentarse a presiones psicosociales únicas, posiblemente relacionadas con las expectativas de imagen corporal, el consumo de sustancias para mejorar el rendimiento o las exigencias extremas del deporte", explica la doctora Vecchiato.

Un llamado a la prevención y al cambio cultural

El equipo de Padua advierte de que los resultados podr�ían estar condicionados por la búsqueda en fuentes públicas, lo que implicaría un posible subregistro de casos, sobre todo entre atletas menos conocidas. Asimismo, solo una minoría contaba con datos de autopsia, lo que obligó a clasificar algunas muertes de forma clínica.

"Para las culturistas, esta investigación es un recordatorio de que la búsqueda de una musculatura y una delgadez extremas, aunque a menudo se celebra, puede tener consecuencias para la salud, en particular la cardiovascular", resume Vecchiato. "Conocer estos riesgos es esencial para promover prácticas de entrenamiento más seguras y un enfoque más saludable en el culturismo competitivo".

Los expertos subrayan que los profesionales de la medicina deportiva y la cardiología deberían realizar pruebas preventivas incluso en atletas jóvenes y aparentemente sanas. Mientras tanto, el equipo investigador continúa estudiando cómo han evolucionado las tasas de mortalidad y las causas de muerte en el culturismo a lo largo del tiempo para determinar si los cambios en las prácticas de entrenamiento han tenido un impacto real en la salud de estos deportistas.