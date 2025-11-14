Durante años ha existido en los médicos un debate por estos tratamientos hormonales, estaban asociadas a cáncer o demencia

¿Debemos evitar comer huevo y pollo por la gripe aviar? ¿Podemos contagiarnos?: expertos explican las claves del virus

Compartir







Estamos ante un antes y un después en el tratamiento de los síntomas de la menopausia. Durante años ha existido un intenso debate médico en torno a las terapias hormonales, tradicionalmente asociadas a cáncer o demencia. Sin embargo, los estudios más recientes han llevado a EE. UU. a retirar estas advertencias, y Europa podría seguir sus pasos. Esto abriría la puerta a minimizar síntomas como sofocos, insomnio o sudoración con mayor seguridad.

Lucía Yturriaga nos abre las puertas de su casa para contarnos de cerca una experiencia real: “Tenía un cansancio horroroso”. Explica que la menopausia afecta a muchas facetas de la vida diaria: “Te afecta en tu carácter, unos sofocos o pérdidas de memoria”, y añade: “Hay muchos síntomas, muchísimos”.

En sus redes sociales habla del tema sin tabús y con humor, compartiendo desde consejos prácticos —“Las semillas de lino son buenas para los sofocos”— hasta reflexiones más profundas: “Vi la dificultad que había en encontrar auténticos expertos en salud hormonal”. Como tantas mujeres, también a ella le negaron los beneficios de la terapia hormonal. “Lo primero que me dijeron es que causaba cáncer”, recuerda, una línea que muchos médicos han repetido desde que hace veinte años un estudio estadounidense alertara de riesgos.

Según María Gisella, vicepresidenta de SEMFYC, “se relacionaba con el cáncer de mama, que a su vez con el aumento del riesgo cardiovascular”. Ahora, con la nueva evidencia disponible, EE. UU. retirará la etiqueta negra de estos medicamentos.

La ginecóloga Bárbara Fernández lo resume así: “Es una terapia segura, pero obviamente como cualquier fármaco, debemos medir cuál necesita cada paciente”. Todo ello, combinado con hábitos de vida saludables, puede transformar notablemente la calidad de vida de quienes atraviesan esta etapa.