"Es una pandemia animal, se trata de la cepa H5N1, cuya particularidad es que ha conseguido afectar a bastantes especies de mamíferos", explican los expertos

Gripe aviar: todos los bulos y la verdad sobre el virus que obliga a mantener confinadas las granjas avícolas en España

La expansión de la gripe aviar en España, que ya ha obligado a sacrificar a aproximadamente 2,5 millones de gallinas en el territorio tras notificarse hasta el momento 14 focos en aves de corral, incrementa la preocupación ciudadana. La situación ha llevado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a ampliar además las medidas que ya había dispuesto, decretando el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España. Todo ello mientras, en paralelo, los precios de los huevos se disparan y el del pollo experimenta también un alza.

Ante la situación, desde el Ministerio, el ministro Luis Planas ha lanzado, sin embargo, un "mensaje de absoluta tranquilidad" ante la ampliación de las medidas de control, aseverando que se trata de "un paso más" contra esta enfermedad siguiendo las indicaciones de la Unión Europea. No obstante, la situación inquieta al consumidor, que se pregunta sobre las implicaciones del consumo estos productos, más allá de la repercusión económica.

Las medidas del Ministerio para la contención de la gripe aviar

Hasta el momento, la medida de confinamiento sobre las aves de corral para evitar la propagación de la gripe aviar se aplicaba solo en los municipios catalogados en ‘zonas de especial vigilancia’. Eran 1.201, pero, desde ayer, jueves 13 de noviembre, afecta a ya a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor. Así, en todas las granjas de España se prohíbe que las aves se crían al aire libre.

Como excepción, en los casos en los que no fuera posible el confinamiento de las aves de corral, la autoridad competente de las comunidades autónomas podrá autorizar el mantenimiento de la mismas al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres.

El objetivo de las medidas persigue así frenar la propagación del virus evitando el contacto de las aves portadoras con las aves de corral, siendo ahora un momento especialmente delicado debido a la migración. Además, también se vigila especialmente los puntos en los que beben agua y donde se alimentan: las aves tendrán que alimentarse y abrevarse en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos y el agua destinados a las de corral.

¿Podemos contagiarnos de la gripe aviar?

Ante la situación, hoy muchos se preguntan si es seguro consumir alimentos tan demandados como el huevo, –el más consumido en España el año pasado–, o el pollo, y si la gripe aviar se contagia a humanos, algo ante lo que los expertos advierten que “es posible”.

"Es una pandemia animal. Se trata de la cepa H5N1, cuya particularidad es que ha conseguido afectar a bastantes especies de mamíferos, marinos y terrestres, aparte de las aves, así como a algunos animales domésticos, incluidas las vacas. Se ha llegado a oír que hay leche de vaca en Estados Unidos infectada por gripe aviar, por ejemplo”, sostiene Víctor Briones, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, y experto en zoonosis, explicando en declaraciones a Infosalus que la situación actual no responde a un brote nuevo, sino a la continuación de uno iniciado desde finales del año 2020.

“Es un virus aviar pero que tiene capacidad de transmitirse a partir de aves a mamíferos. De manera que, por ahora, una cosa está muy clara y es que el reservorio y la transmisión se produce a través de aves infectadas", precisa.

Para que una persona se pueda infectar a partir del virus de la gripes aviar, detalla el profesor Briones recalcando “que es posible”, hay que tener una exposición intensa y duradera al mismo, y esto es a través de la exposición a aves infectadas.

“Por ejemplo, se puede adquirir en el proceso de sacrificio de aves de las granjas, donde el virus puede estar presente en el polvo en suspensión de las mismas, y si no se llevan a cabo las medidas de protección adecuadas”, apunta.

Sobre ello, y dejando un enunciado más positivo, destaca que eso al mismo tiempo “significa que la mayor parte de la población no tiene riesgo de contagio", puesto que no se expone a las aves de esa manera. No obstante, y al respecto, advierte sobre el mensaje lanzado muchas veces de que si nos encontramos un ave silvestre muerta no se debe tocar, y sí avisar a las autoridades competentes.

Respecto a estas últimas, precisamente, el experto califica de “sensata y razonable” la medida adoptada por el Gobierno, siendo similar a la de otros países del entorno. Además, puntualiza: "No hay que estar especialmente preocupados con respecto a la transmisión de personas, lo que sucede es que cuantos más casos en aves y otros mamíferos haya, más circulación vírica. Es un virus muy variable".

“Cuanta más circulación del mismo se dé, más probabilidades hay de que surja una variante que, eventualmente, pueda ser transmitida a las personas y mamíferos”, indica.

Sobre ello, concretamente, pone énfasis en que, del verano a ahora, y sobre todo en el norte de Europa, y en España, estamos ante un aumento de la transmisión de este virus desde las aves debido a los periodos migratorios.

"Aparte, es época otoñal, el momento del año en el que se producen las migraciones de aves del norte al sur, otro factor de riesgo para que se traslade este virus desde latitudes más al norte de Europa, hasta la Península, que es una zona de paso o de finalización de estas aves. Por eso, y con total garantía, ahora en las zonas de humedales españolas se hace mucha vigilancia".

¿Debemos dejar de comer pollo y huevos?

Por su parte, José María Eiros Bouza, director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, catedrático de Microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario "Río Hortega" de Valladolid, sostiene que el "salto" de un virus de origen aviar al ser humano no es un evento fácil.

"Los virus de la gripe poseen antígenos en su membrana de envoltura, como la hemaglutinina, que deben reconocer receptores celulares en el huésped al que infectan (y estos son distintos para los virus de linajes aviares y para los de linajes humanos)", explica, ahondando en un sentido más técnico.

Sobre ello, enfatiza también que los virus aviares A H5N1, en este momento, circulan en muchas especies animales, no sólo en aves, y ocasionalmente han saltado a seres humanos "en una proporción ciertamente ínfima si la valoramos con su circulación en el reino animal".

"Hasta donde hemos sido capaces de revisar, su transmisión entre personas es inusual en el presente", afirma.

Respecto a la cuestión clave de si debemos o no dejar de comer huevos y carne de pollo, la respuesta del profesor Briones es que hoy por hoy no debemos retrotraernos a consumirlos, dadas las altas medidas de seguridad de las granjas de cría actuales, y no solo aplicadas a las grandes industrias, sino también a todas aquellas donde pueda haber un contacto con las aves silvestres.

Con un tratamiento culinario muy básico, prácticamente está garantizada la inactivación del virus Europa Press

De darse la circunstancia de contagio, hoy en día un brote en una granja conlleva el sacrificio de todos los animales de la misma, con lo que, tal y como apunta, ningún ave alcanzaría la cadena alimentaria.

Además, el experto también destaca el hecho de que este virus es bastante lábil a las temperaturas, es decir, que con un tratamiento culinario muy básico, prácticamente está garantizada la inactivación del virus.

Por ello, incide, “Ahora el riesgo de contagio a humanos es muy bajo”.

Por su parte, el profesor Eiros es tajante a este respecto y resalta, en declaraciones a Infosalus, que "hasta donde tenemos conocimiento, el consumo de alimentos no conlleva este riesgo”. “En nuestro criterio no es necesario limitar el consumo".

¿Vacunarse frente a la gripe puede ser útil?

Ante la pregunta de si vacunarnos de la gripe puede ser útil frente a la situación, subrayando que subrayando que el sistema inmunitario genera defensas leves, pero con cierto efecto protector frente a diferentes variantes del virus de la gripe aviar, Eiros sostiene: “"En nuestra experiencia, las vacunas estacionales inducen una respuesta amplia de anticuerpos heterotípicos a bajo nivel frente a los virus de la gripe aviar".

En este sentido, explica que actualmente se está trabajando ya en una vacuna específica frente a esta cepa de gripe aviar para humanos.

“Existen compañías farmacéuticas que disponen de estudios avanzados para evaluar estrategias vacunales frente a cepas potencialmente emergentes", sentencia.