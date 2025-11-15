Jenifer Moreno 15 NOV 2025 - 18:21h.

El hombre sufrió el síndrome de alfa-gal (AGS), un tipo de alergia alimentaria a la carne que se puede desencadenar tras la picadura de una garrapata como la estrella solitaria

El fallecido tomó una hamburguesa y una cerveza horas antes de sufrir una anafilaxia mortal

Compartir







La muerte de un piloto de aerolínea de 47 años es la primera documentada por el síndrome alfa-gal (AGS), un tipo de alergia alimentaria a la carne que se puede desencadenar tras la picadura de una garrapata como la estrella solitaria.

El hombre, que era de Nueva Jersey (EEUU), falleció en 2024. No tenía patologías previas y su muerte fue un misterio hasta que el alergólogo Thomas Platts-Mills, de la Universidad de Virginia (UVA), determinó la causa, según reza en un comunicado de esta institución.

Dos semanas antes de fallecer, había estado de camping con su esposa y sus hijos. Por la noche, cenaron bistec sobre las 22:00. A las 2:00 horas, le despertaron unos fuertes dolores abdominales con diarrea y vómitos. A las dos horas, mejoró y volvió a quedarse dormido hasta por la mañana, cuando pudo, incluso, practicar una caminata. Al recordar lo que le había ocurrido confesó a su hijo que pensaba que se iba a morir, pero no llegó a ir al médico.

El día en que murió, sobre las 15:00 horas, se tomó una hamburguesa y una cerveza en una barbacoa antes de marcharse a su casa y cortar durante una hora al césped. A las 19:20 horas fue al baño al comenzar a sentirse mal y a las 19:37, su hijo le encontró en el baño desplomado, llamó a Emergencias y comenzó la reanimación. Los sanitarios continuaron con estas labores y fue trasladado al hospital. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, a las 22:22 declararon su muerte.

La autopsia no mostró anomalías significativas por lo que concluyeron que fue una “muerte repentina e inexplicable”. Su esposa, no contenta con los resultados, solicitó a la doctora Erin McFeely que se revisara el informe.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El hombre sufrió una anafilaxia mortal

Esta se puso en contacto con el equipo del alergólogo Thomas Platts-Mills, de la Universidad de Virginia (UVA), que analizó una muestra de sangre post mortem, y descubrió que el hombre sufrió el síndrome de alfa-gal (nombre abreviado de la galactosa-alfa-1,3-galactosa). Esto es un oligosacárido presente en las células de muchos mamíferos que puede desencadenar reacciones alérgicas tras ingerir carne o vísceras, principalmente, de la vaca o el cerdo.

Además, los resultados de los análisis mostraron que el hombre había tenido una reacción extrema, en línea con lo que se ve en una anafilaxia mortal.

La mujer negó que su marido hubiese sufrido ese verano la picadura de alguna garrapata estrella solitaria, un parásito cuya picadura puede causar el síndrome de alfa-gal. Sin embargo, detalló que sí había sufrido unas 12 o 13 picaduras en los tobillos de lo que pensaban que eran ácaros rojos.

Sobre ello, Platts-Mills aclaró que en el este de EEUU, donde habita la garrapata estrella solitaria, muchas veces se confunden sus picaduras con las de los ácaros rojos, lo que probablemente ocurrió en este caso.

A la gravedad de la reacción alérgica se pudieron sumar factores como haber estado expuesto al polen de la ambrosía, haber acompañado la hamburguesa de una cerveza y haber hecho ejercicio tras la comida, según apuntan los investigadores.

Tras la documentación del caso, que se ha publicado en el Journal of Allergy and Clinical Immunology, se ha pedido a los médicos prestar atención a posibles casos de esta alergia y al riesgo de exposición de los pacientes, ya que la población de ciervos está multiplicándose en muchos estados de este país y son el principal caldo de cultivo de este tipo de garrapata.

“Es importante que tanto los médicos como los pacientes que viven en zonas del país donde abundan las garrapatas estrella solitaria conozcan el riesgo de sensibilización”, ha advertido Platts-Mills, que subraya la importancia de prestar atención en “episodios inesperados de dolor abdominal intenso varias horas después de ingerir carne de mamíferos”. Estos casos, indica, “deberían someterse a pruebas para descartar una posible sensibilización al oligosacárido alfa-gal”.

Primer caso mortal registrado por el síndrome alfa-gal

Los casos de AGS han aumentado en EEUU desde 2010, especialmente, en Arkansas, Kentucky, Misuri y en el condado Suffolk en el estado de Nueva York, donde está presente la garrapata estrella solitaria.

No obstante, hay más tipos de garrapatas que causan esta afección y que habitan en regiones de Europa, Australia, Asia, Sudáfrica, y América del Sur y Central.

Según Mayo Clinic, la reacción alérgica al alfa-gal suele producirse entre dos y seis horas después de ingerir algún alimento con esta molécula.

Los síntomas pueden incluir urticaria y picazón, hinchazón de los labios, la cara, la garganta o los párpados, sibilancia o falta de aire y dolor de estómago, diarrea, náuseas o vómitos.

El caso del hombre de 47 años es el primero registrado de anafilaxia mortal por esta causa.