La AESAN ha alertado de la presencia de una toxina en varios quesos Cabrales vendidos en Madrid, Murcia y Asturias

La Aesan ha recomendado que las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos señalados se "abstengan de consumirlos"

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este viernes sobre la presencia de una toxina estafilocócica en quesos que están amparados por la denominación de origen protegida (DOP) Cabrales y que han sido elaborados por Quesería Rojo Prieto.

Según la información disponible por la Aesan, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Asturias, Madrid y Murcia, si bien "no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas", ha indicado este organismo.

Los lotes de queso afectados

En concreto, los lotes de quesos en los que se ha encontrado la toxina son los 08125 y 08225 con fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026 de piezas de 2,5 kilos y en el lote 08125, con la misma horquilla de fecha de caducidad, pero de piezas de 350 gramos.

La Aesan ha recomendado que las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos señalados se "abstengan de consumirlos" y, en el caso de haberlo hecho y presenten alguna sintomatología compatible con toxiinfección -náuseas, vómitos y diarrea, fiebre, eritema dérmico o hipotensión-, "acudan a un centro de salud".

Enfermedades de transmisión alimentaria

El Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid (CODINMA) recuerda la importancia de "extremar las precauciones durante todo el año" para evitar las intoxicaciones alimentarias.

Tal y como recuerdan, las enfermedades de transmisión alimentaria, también conocidas como "toxiinfecciones alimentarias" se producen por la ingestión de alimentos contaminados con agentes biológicos o sus toxinas.

La enfermedad puede estar causada por la ingestión de bacterias o virus vehiculados en el alimento (infección); por ejemplo, la salmonelosis, o de toxinas producidas por aquellas previamente formadas en el alimento (intoxicación), como la gastroenteritis por Enterotoxina Estafilocócica, o por formas parasitarias en fases concretas de su ciclo evolutivo (infestación) como el Anisakis.