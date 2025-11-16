Un estudio reciente afirma que las personas de entre 55 y 60 años presentan los niveles más altos de rendimiento psicológico global

¿Por qué hay mayores con mejor memoria que los jóvenes?

Durante décadas nos han hecho creer que la inteligencia es un bien que se desgasta con la edad. Que el cerebro, como un músculo, pierde potencia con los años. Que lo que no se aprende joven, ya no se aprende. Sin embargo, la ciencia ha comenzado a trazar un mapa distinto, donde el verdadero pico intelectual y emocional se alcanza no en la juventud, sino en la madurez. Concretamente, a los 60.

Esta afirmación no es un halago retórico a la experiencia vital, sino una conclusión basada en datos. Investigaciones recientes señalan que el funcionamiento psicológico global, una medida que integra capacidades cognitivas, gestión emocional, estabilidad mental y habilidades sociales, no alcanza su punto más alto en la adolescencia ni en la treintena, sino entre los 55 y los 60 años. Es el momento en que el ser humano despliega su inteligencia en su forma más completa y útil.

La madurez no es declive, es reconfiguración

El estudio más reciente en este ámbito, realizado por un equipo de psicólogos australianos, confirma que las personas de entre 55 y 60 años presentan los niveles más altos de rendimiento psicológico global. Se trata de una combinación de factores: no solo memoria o velocidad de procesamiento, sino también conciencia emocional, toma de decisiones madura, regulación afectiva y habilidades sociales.

Según este estudio, aunque ciertas funciones como la “inteligencia fluida”, es decir, la rapidez mental o la capacidad para resolver problemas nuevos, tienden a declinar levemente con la edad, otras competencias no solo se mantienen, sino que mejoran. Es el caso de la “inteligencia cristalizada” (la que se nutre de la experiencia), la estabilidad emocional o la empatía.

La conclusión es clara: no estamos más “lúcidos” a los 25. Estamos más rápidos, eso sí. Pero a los 60 somos más sabios, más ponderados, y sobre todo, más inteligentes en un sentido funcional: sabemos cuándo actuar, cuándo callar, cómo priorizar y cómo tomar decisiones que de verdad mejoran nuestra vida.

El cerebro se adapta y madura más allá de lo biológico

Existen varios estudios que apoyan esta tesis, como uno de 2022, que buscaba medir la velocidad mental, y que llegó a la conclusión de que muchas funciones cognitivas solo decaen después de los 60.

Otro estudio de la Universidad de California en Berkeley aportó ya en 2010 indicios claros de que la inteligencia emocional se refina con la edad. A los 60 años, la mayoría de adultos muestra un mayor control de las emociones, más empatía y mejores capacidades de resolución de conflictos. Estas habilidades, tan importantes en la vida cotidiana y en entornos profesionales o familiares, son expresión directa de un cerebro que no se deteriora, sino que se transforma.

A esto se suma otro aspecto clave: el equilibrio entre emoción y razón. En la juventud, muchas decisiones se toman con exceso de ímpetu o con escasa información emocional. En la vejez, algunas se ven entorpecidas por temores o desgaste físico. Pero a los 60 años, se alcanza un punto de cruce entre la experiencia acumulada, la energía suficiente y una visión más integradora de la realidad. Después tiende a declinar desde los 65, haciéndose más pronunciado a partir de los 75 años.

Qué significa ser “inteligente” a los 60

Cuando decimos que a los 60 eres más inteligente, no nos referimos a saber más cosas. Se trata de un tipo de inteligencia que no se mide en tests de memoria, sino en la vida diaria, como saber cuándo intervenir en una conversación difícil, cómo liderar un equipo sin necesidad de imponer, cómo gestionar un revés económico sin hundirse o cómo acompañar emocionalmente a alguien sin invadir su espacio.

Es la inteligencia que conecta conocimiento, comprensión y madurez emocional. Una inteligencia que no solo resuelve problemas, sino que los previene. Que no se alimenta de la novedad, sino de la perspectiva.

Es también, y sobre todo, la inteligencia de quien ha aprendido a conocerse y a regularse. A los 60, las personas suelen saber qué les importa, qué les sobra y a qué decir que no. Esa claridad mental y emocional no es innata, sino que es fruto de décadas de ensayo, error y aprendizaje.

En una sociedad que celebra lo joven como sinónimo de brillantez, conviene recordar que el pensamiento rápido no siempre equivale a pensamiento eficaz. Que tomar buenas decisiones no depende solo de la rapidez, sino de la perspectiva. Y que la madurez no es un límite, sino una plataforma.

A los 60 no estás bajando la curva. Estás alcanzando el punto donde todo lo que has aprendido comienza a operar con más sentido, más propósito y más calma. Por eso, nunca vas a ser tan inteligente como a los 60. Ni tan sabio, ni tan emocionalmente lúcido. Y eso no es una pérdida. Es una conquista.