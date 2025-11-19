Redacción Uppers 19 NOV 2025 - 19:41h.

El organismo advierte que la mitad de la población no consume la fruta y el pescado recomendados

Tres síntomas previos con los que debes ir al médico por si es diabetes: "Atención si tienes mucha sed"

Más del 50% de los españoles descuida hábitos clave para la salud cerebral como el sueño, la dieta o el ejercicio físico. Así lo alerta la Sociedad Española de Neurología. El organismo destaca también que más del 35% de la población dedica poco o ningún tiempo semanal a realizar actividades que estimulen la actividad cerebral y cognitiva y menos de un 37% realiza ejercicio físico de forma regular.

Más del 35% de los encuestados dedica poco o ningún tiempo semanal a actividades como leer, hacer crucigramas, participar en juegos de mesa, pintar, realizar manualidades.

Menos de un 37% realiza ejercicio físico de forma regular

“Evitar el sobrepeso y realizar algún tipo de actividad física de forma regular, es otra de las principales recomendaciones para tener un cerebro sano. Pero menos de un 37% realiza ejercicio físico de forma regular (al menos tres horas semanales) y casi la mitad declara pasar más de seis horas diarias sentada, especialmente los adultos jóvenes”, resalta el doctor Javier Camiña, vocal de la Sociedad Española de Neurología.

Los españoles no realizan un control de factores de riesgo vascular. Solo el 51% realiza análisis preventivos anuales y más del 40% no controla su tensión arterial de forma habitual. El organismo advierte que la mitad de la población no consume la fruta y el pescado recomendados y un tercio apenas ingiere verduras. En cuanto al sueño, más de la mitad duerme menos de siete horas diarias y un 50% no logra un descanso reparador. Las mujeres son quienes peor calidad de sueño perciben.

Un 70% pasa más de una hora al día en redes sociales

Si nos fijamos en la tecnología, más del 63% dedica más de dos horas diarias a ver televisión y un 70% pasa más de una hora al día en redes sociales, especialmente los jóvenes. Una acción que se ha relacionado con el desarrollo de problemas mentales. Aunque el 85% de los encuestados cree que una buena salud cerebral reduce el riesgo de enfermedades neurológicas y el 44% reconoce no saber con claridad qué hábitos son realmente buenos para el cerebro, a pesar de que muchas enfermedades neurológicas son prevenibles.

La Sociedad Española de Neurología (SEN) recuerda que más del 90% de los ictus y hasta el 40% de los casos de Alzheimer podrían prevenirse adoptando hábitos cerebro-saludables. “Teniendo en cuenta que la prevalencia de las enfermedades neurológicas va en aumento, debido al envejecimiento poblacional, y que en España tenemos una prevalencia un 1,7% mayor de enfermedades neurológicas respecto a otros países europeos, la prevención se transforma en una necesidad porque es la herramienta más poderosa que tenemos para reducir la carga de enfermedades neurológicas en la población”, concluye el doctor Jesús Porta-Etessam.

Las enfermedades neurológicas son la principal causa de discapacidad en el mundo y la segunda causa de muerte.