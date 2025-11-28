Así lo revela el informe bianual realizado por Fundación Mutua Madrileña y FAD Juventud, que por otro lado apunta a una mejora en la percepción de los jóvenes sobre su propia salud

Mejora la salud mental de los jóvenes españoles, a pesar de que el 55 % afirma haber sufrido algún problema en el último año

Los jóvenes afrontan hoy con incertidumbre su transición a la vida adulta. Acuciados por circunstancias preocupantes en su horizonte, como la crisis de la vivienda o la precariedad de muchos empleos, –entre otras–, los últimos informes advierten que, aunque la percepción que tienen sobre su propia salud ha mejorado desde la pandemia, la salud mental sigue siendo un reto pendiente.

Así lo revela el informe bianual realizado por Fundación Mutua Madrileña y FAD Juventud, aportando una fotografía del bienestar juvenil que, si bien pone de manifiesto que ha habido mejoras, –con el 65% de los jóvenes considerando que su salud es buena o muy buena–, alerta al mismo tiempo de la necesidad de no bajar la guardia frente a los problemas de salud mental, con el estrés, la ansiedad y el cansancio ganando terreno.

Más de la mitad de los jóvenes ha sufrido algún problema de salud mental

“La situación que hay actualmente, en general, tampoco acompaña mucho”, expresa una joven ante las cámaras de Informativos Telecinco al ser peguntada al respecto, mientras otro, en la misma línea, apunta hacia una “pérdida de control” de la propia vida; una sensación que dispara la inseguridad, la frustración, la tensión o el nerviosismo respecto a los múltiples factores que lo provocan.

Según el citado informe, más de la mitad de los jóvenes, –un 54,7%–, afirma haber tenido un problema de salud mental y solo uno de cada cuatro ha buscado ayuda profesional.

Esos problemas, además, conllevan unos malestares asociados como la falta de energía, la apatía o el cansancio. De hecho, en otro dato para la reflexión, la falta de sueño crece notablemente, siendo el cansancio y la falta de energía los síntomas más frecuentes y cotidianos en los que se manifiestan los problemas de salud mental para los jóvenes, con un 52,3% de los casos. Le siguen la falta de concentración (47,6%); la tristeza (45%); la falta de interés (44,4%); y la incertidumbre y el insomnio, ambas por encima del 40%.

Junto a todo ello, además, hay otra variable especialmente preocupante y que, igualmente, no deja de aumentar: la ansiedad, cuyos trastornos, según el informe, son los más habituales, creciendo del 15,9% de 2023 al 17,9% de 2025.

“Hay prisa por absolutamente todo y lo que nos indican estos malestares es un gradiente de problemática”, explica Anna Sanmartín, directora del Centro Reina Sofía FAD Juventud, ante nuestras cámaras.

De la percepción de la salud de los jóvenes al impacto de las redes sociales

Aunque las conclusiones obtenidas muestran señales de vulnerabilidad respecto a la salud mental, el informe también apunta a las mejoras en cuanto a la percepción de la salud. Muchos de ellos se esfuerzan en supera barreras enfocándose en este apartado desarrollando hábitos saludables.

“El deporte me encanta”. “Tanto para ponerme en forma como para despejarme un rato”, cuentan algunas jóvenes al ser preguntadas por ello.

Frente a ese dato positivo, no obstante, también se ha disparado la preocupación por la imagen externa, por cómo les ven los demás, algo que a veces se lleva a extremos y que también puede llevar a distintos factores que alteran la salud mental.

No en vano, las cifras sobre ello han aumentado de un 54,7% en 2023 a un 70,5% en 2025, siendo las mujeres a quien más les afecta.

Sobre ello, –sobre dicha preocupación por la imagen externa–, los jóvenes lo tienen claro: señalan a las redes sociales como principal causante.

“Hacen mucho daño”, señala una joven ante las cámaras de Informativos Telecinco, apuntando a los efectos que pueden desencadenar.

Aunque los dispositivos móviles se han hecho imprescindibles en nuestras vidas, también han conseguido alejarnos.

La soledad ha dejado de ser “cosa de mayores”

Como revela el informe bianual de Fundación Mutua Madrileña y FAD Juventud, la soledad ha dejado de ser “cosa de mayores”. En el contexto actual, y pese a un mundo hiperconectado a través de los medios digitales, “hay una necesidad muy grande de generar espacios de diálogo”, como nos explica Pablo R. Coca, psicólogo sanitario especializado en juventud.

A menudo, algunos jóvenes sienten que “los vínculos y todas sus relaciones están fallando y que no tienen a quien acudir”, como añade, por su parte, Pilar Blasco, vicepresidente del Consejo de la Juventud.

Según el estudio realizado, tanto es así que la llamada soledad no deseada ha crecido porcentualmente y afecta al 87,5% de los jóvenes, quienes reconocen sentirse solos sin desearlo.

Las nuevas generaciones han roto el tabú de la salud mental, pero aún tienen camino para volver a conectar como sociedad.