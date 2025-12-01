Productos como leche, fruta, frutos secos no fritos y bajos en sal, zumos, panes y sándwiches integrales y yogures sin azúcares

Consumo excluirá los alimentos ultraprocesados de los menús infantiles de los hospitales

Consumo va a exigir que al menos un 80% de los productos que se adquieren en las máquinas expendedoras de hospitales y residencias sean saludables, como frutas, yogures o frutos secos.

Lo ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante su intervención en 'Los desayunos del Ateneo', en Madrid, y forma parte de las medidas del Real Decreto de Alimentación Saludable de Hospitales y Residencias, que limitará la presencia de ultraprocesados y de los productos menos saludables que, además, solo podrán situarse en las filas de menor visibilidad.

El 80% de la oferta deberá consistir en productos saludables como agua, leche, fruta, frutos secos no fritos y bajos en sal, zumos, panes y sándwiches integrales y yogures sin azúcares, entre otros.

Centros públicos y privados

La medida beneficiará a las personas usuarias de todos los hospitales y residencias, tanto públicos como privados, así como de otros centros públicos que estarán bajo el paraguas de la normativa que prepara Consumo.

Bustinduy también ha explicado que se favorecerá el acceso al agua mediante la implantación de fuentes en las instalaciones que ofrezcan agua potable de forma gratuita y que las bebidas calientes ofertadas en máquinas de venta automática serán dispensadas sin azúcar por defecto y el usuario podrá añadirla.

"Pueden parecer pequeñas cosas, pero son de interés general", ha destacado Bustinduy, que ha señalado que esa regulación refuerza el derecho a la alimentación saludable y a entornos seguros de alimentación saludable, especialmente para los más vulnerables.

El ministro ha recordado que la ingesta de ultraprocesados en España se ha triplicado en solo 20 años, pasando del 11 al 32 por ciento.

"Alimentarse no es ni puede ser un mero trámite; es una dimensión de nuestra vida social y cultural. Por eso, desde las instituciones públicas tenemos que desarrollar medidas para que el derecho a comer bien no sea un privilegio", ha subrayado.

Bustinduy ha anunciado que "la próxima batalla" será la restricción de la publicidad de "alimentos malsanos" dirigida a los niños porque los menores ven al menos 11 anuncios diarios en televisión sobre alimentos no saludables, ha dicho.