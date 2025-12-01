Una investigación del The Guardian documenta 48 casos entre muertes fetales, neonatales y otros daños graves relacionadas con la empresa

‘Free Birth Society’ ofrece cursos para partos sin ningún tipo de intervención por más de 300 euros

Compartir







En países como Estados Unidos o Inglaterra se está poniendo de moda entre las influencers los ‘Free Birth Society’, partos sin ningún tipo de intervención y que la sociedad médica critica por los peligros a los que se exponen las madres y los bebés.

‘La sociedad del parto libre’ (traducción en español) fue creado por dos mujeres norteamericanas que han sacado gran rédito económico vendiendo sus ‘talleres’ donde aseguraban que no se necesitaba ninguna persona especializada para acompañar el parto.

Muchas mujeres decidieron adherirse a este club huyendo de la violencia obstetricia que han sufrido en hospitales buscando un proceso más íntimo y respetuoso, pero cuando el parto tiene complicaciones pone en grave riesgo tanto a la madre como al bebé.

Una investigación del británico The Guardian documenta 48 casos entre muertes fetales, neonatales y otros daños graves detrás de este lucrativo negocio a golpe de más de 300 euros por curso.

Los partos en casa representan entre el 1% y el 4% de todos los nacimientos en Europa

Los partos en casa con apoyo de especialistas han aumentado en los últimos años en Europa, y varios estudios revelan una mejor experiencia de este tipo de alumbramientos, pero siempre cuando no sea de riesgo y con seguimiento profesional.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según datos del estudio publicado por la revista Journal of Advanced Nursing (JAN), los partos en casa representan entre el 1% y el 4% de todos los nacimientos en Europa, pero la prevalencia varía significativamente de un país a otro. Por ejemplo, los Países Bajos tienen una tasa relativamente alta de partos en casa, del 16,3 %, mientras que Dinamarca, Alemania y Bélgica tienen tasas más bajas (1,4 %, 1,3 % y 1,1 % respectivamente). La prevalencia varía según los diferentes sistemas de salud, políticas y preferencias culturales de cada país.

En España, los partos domiciliarios planificados se ofrecen generalmente como un servicio privado, prestado por matronas. Las mujeres embarazadas contactan con parteras especializadas en partos en casa y establecen una relación contractual y asistencial, que implica apoyo y asistencia continua durante todo el embarazo hasta el posparto, siguiendo un modelo de continuidad asistencial.

Y aunque existen cifras sobre el número de partos domiciliarios que atendió el personal sanitario no se dispone de datos sobre si estos partos se planificaron con antelación o no, ya que el Instituto Nacional de Estadística no recoge información sobre los entornos previstos para el parto. Del mismo modo, no se sabe cuántos partos domiciliarios previstos finalmente tuvieron lugar en el hospital. De ahí que las investigadoras que elaboraron este informe quisieran poner el foco en las experiencias de que han tenido las mujeres que prefirieron parir en su domicilio.

Los resultados indican que la mayoría de las mujeres que planearon un parto en casa tuvieron experiencias positivas, lo demuestra la puntuación media de 3,6 sobre 4. "Esta puntuación es significativamente superior a las que se encuentran en otros estudios que utilizaron la misma escala para medir las experiencias de parto en entornos hospitalarios en España o con diferentes intervenciones como estimulación con oxitocina o parto inducido", dice el informe. Incluso las mujeres que ya tenían otras experiencias de parto también mostraron una mayor sensación de seguridad.