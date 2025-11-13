La actriz grabó su última película poco después de tener su primer hijo y estando embarazada del segundo

Jennifer Lawrence y el día que decidió desaparecer de Hollywood: "Llegué a un punto en el que no podía hacer nada bien"

Jennifer Lawrence ha sido el motor creativo de ‘Die My Love’, la película que muestra las consecuencias en la salud mental de la maternidad. “Hasta hace poco, la sociedad seguía sin entender que el proceso de dar a luz causa estragos en el cuerpo y la mente de la mujer, y que sufrir problemas para sobrellevarlo no te convierte en una mala madre”, lamenta.

Aunque Lawrence se muestra optimista con este tema de cara al futuro: “Afortunadamente, las cosas han empezado a cambiar en ese sentido”. Durante la película, que ella misma ha producido, se muestra a una mujer que -junto a su marido- se muda de la ciudad al campo tras dar a luz. Ahí experimenta una crisis mental severa por la depresión posparto y el aislamiento, según informa 'El Periódico'.

"La maternidad me hizo sentir como un ser de otro planeta”, confiesa Lawrence

“La maternidad cambia por completo tu forma de ser”, confiesa la actriz, que grabó la película poco después de tener su primer hijo y estando embarazada del segundo. “Durante el rodaje estaba en mi segundo semestre de gestación y, por tanto, cargada de hormonas positivas después de sentirme enferma a diario durante el primer trimestre”, recuerda.

“Tuve suerte porque mi primer posparto fue muy bueno, y por eso cuando leí el libro de Ariana me sentí con la fuerza necesaria para adentrarme en él. Pero, posteriormente, tras dar a luz a mi segundo hijo sí experimenté un posparto durísimo. En ese momento, la maternidad me hizo sentir como un ser de otro planeta”, relata sobre ese momento crucial en su vida.

"Nunca creí ser capaz de sentir tanto amor", reconoce

Pese a todo, la maternidad le ha traído positividad: “Ha expandido mi corazón, y lo cierto es que nunca creí ser capaz de sentir tanto amor, tanta empatía, tanta capacidad de sacrificio. Siento que mi versatilidad emocional se ha ampliado, y eso también me ha dotado de más herramientas con las que hacer mi trabajo”.

Lawrence ha protagonizado figuras maternales desde que debutó en el cine. La actriz se dio a conocer con ‘Winter’s Bone’ (2010), donde encarnó a una joven obligada a cuidar de sus hermanos y de su madre. Con el director David O’Russell, ha estado al frente de proyectos como ‘Los juegos del hambre’ y ‘El lado bueno de las cosas’, la película con la que consiguió el Oscar.