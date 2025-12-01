Claudia Barraso 01 DIC 2025 - 19:44h.

La OMS ha publicado una guía sobre los usos y recomendaciones de los fármacos adelgazantes, además de animar a los países a su fabricación

Un estudio advierte que el uso de Ozempic para pérdida de peso puede reducir la fuerza muscular

Los fármacos que ayudan a la pérdida de peso han dado mucho de qué hablar, desde uso indebido hasta efectos secundarios. Algunos como Wegoby, Mounjaro, y, sobre todo, Ozempic, ya se han popularizado en el mercado español. Desde entonces, se han publicado algunos estudios que advierten sobre el riesgo que suponen algunos de ellos, como la reducción de fuerza muscular o la pérdida de visión repentina.

La Organización Mundial de la Salud ha solicitado a los países miembros que trabajen en conciencia para garantizar su acceso y fomentar la producción de genéricos, tras publicar una guía sobre su uso. Después de haber analizado los estudios que se han hecho de estos medicamentos, la organización ha considerado positivo avalarlos, aunque aconsejan combinarlos con otro tipo de terapia. La guía, publicada en la revista de medicina ‘JAMA’, han defendido el uso de este tipo de medicamentos para tratar la obesidad, ya que “proporcionan una pérdida de peso clínicamente significativa y amplios beneficios metabólicos”.

“La medicación por sí sola no puede resolver la carga mundial de obesidad. La disponibilidad de terapias con GLP-1 debería impulsar a la comunidad global a construir un ecosistema de obesidad justo, integrado y sostenible. Los países deben garantizar el acceso equitativo no solo al manejo integral de la enfermedad, sino también a políticas e intervenciones de promoción y prevención de la salud dirigidas a la población general y a las personas en alto riesgo”.

El resultado de los estudios realizados

Aunque estos medicamentos fueron desarrollados en un principio, para tratar la diabetes, dieron resultado de que ayudaban a perder peso y que podrían ser una terapia para tratar la obesidad. “Al actuar sobre los mecanismos que reducen el apetito y mejoran la saciedad, junto con otros efectos fisiológicos, estos agentes proporcionan un tratamiento complementario importante a las intervenciones conductuales tradicionales para el manejo de la obesidad. La aparición de estos medicamentos representa un punto de inflexión en el tratamiento de la obesidad, sus complicaciones y comorbilidades”.