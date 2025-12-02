Los expertos aconsejan estar atentos a las señales, abrirse y hablar

El instituto de una de las chicas muertas en Jaén abrió un protocolo de autolesiones

Las autolesiones son una conducta preocupante que ha realizado alguna vez más de un tercio de los jóvenes, sobre todo las chicas, mientras que casi un 7% reconoce dañarse a sí mismo con cortes o quemaduras de forma habitual, como cuenta en el vídeo María Fente.

Las redes sociales se llenan cada vez más de testimonios de autolesiones, de videos explicando como ocultar las heridas cuando se sienten incapaces de gestionar el dolor emocional, generan un dolor físico.

Rocío Flores, pedagoga del ‘Centro Alma’, asegura que “cada vez son más los padres que llaman diciendo que sus hijos se autolesionan”. En la mayoría de los casos el origen es la soledad.

“Sientes mucha angustia, mucho estrés. Al final llega un día que no puedes más y te empiezas a descontrolar” cuenta una joven que ha pasado por eso.

La mayor exposición a las redes y la falta de comunicación con la familia son la clave. Los expertos aconsejan estar atentos a las señales, abrirse y hablar es lo que recomiendan.

Un problema que afecta a edades tempranas

El comportamiento autolesivo, que se inicia en la adolescencia temprana, entre los 12 y los 16 años, alcanza su pico de prevalencia y gravedad entre los 20 y 29 años.

Las autolesiones repetidas afectan entre el 1 y el 4 % de la población general, cuyo riesgo suicida se triplica.

Problemas emocionales

Las personas que se autolesionan suelen hacerlo en respuesta a emociones desagradables como tensión, ansiedad, culpa o ira o para resolver una dificultad interpersonal. Otras veces se hace como forma de autocastigo.

Los adolescentes que se autolesionan muestran dificultades de regulación emocional, peor rendimiento académico y problemas sociales. Muchos de ellos pueden acabar en un trastorno mental con el tiempo, y el riesgo suicida es tres veces mayor, según datos de la Sociedad Madrileña de Psicología Clínica.