El instituto de una de las chicas muertas en Jaén abrió un protocolo de autolesiones

La Junta de Andalucía aclara que actualmente solo una de las chicas seguía matriculada

El padre de una de las dos menores muertas en Jaén tras encontrar los cuerpos: “Mire adonde mire, las veo”

Compartir







La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha confirmado este lunes que el instituto en el que estudió una de las dos adolescentes que fueron halladas muertas el sábado en Jaén mantuvo abierto el curso pasado un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes. Sin embargo, la familia de una de las niñas, Sharit, mantiene que su hija no se quitó la vida y reclama que no se cierre el caso como un suicidio.

En un comunicado, la Consejería ha aclarado que en el momento del suceso solo una de las menores -después de que ambas titulasen en la Enseñanza Secundaria Obligatoria- estaba escolarizada en el IES San Juan Bosco de la capital jienense, en un ciclo medio de Formación Profesional.

PUEDE INTERESARTE El último audio que una de las chicas muertas en Jaén le envió a su padre

La otra alumna, aunque se matriculó inicialmente en el mismo, causó baja en septiembre, según ha precisado la Junta.

El IES Santa Catalina, donde estudió el curso pasado, mantuvo abierto un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes, dando seguimiento a las actuaciones llevadas a cabo en el IES El Valle con anterioridad, con intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar.

La Consejería ha reiterado el llamamiento a la prudencia y la tranquilidad a la espera de las conclusiones de la investigación de la Policía.

"Es momento de prestar todo el apoyo y el cariño en estos días tan duros a las familias, amigos y a la comunidad educativa de la que han formado parte", ha señalado el departamento que dirige Carmen Castillo, que ha trasladado su pésame a las familias por la pérdida de sus hijas.

PUEDE INTERESARTE Los padres de una de las adolescentes muertas en un parque de Jaén hallaron los cadáveres de las dos menores tras los suicidios

Ha mostrado además el apoyo a la comunidad educativa, profesorado, alumnado y todo el personal de los centros educativos en los que han llevado a cabo su trayectoria académica en los últimos años.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Consejería ha recordado que estos "son momentos muy difíciles que requieren también de evitar especulaciones mientras se desarrolla la investigación por parte de la Policía, que será la que esclarezca las circunstancias que hayan podido concurrir en esta tragedia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La versión de los amigos y de las familias

Amigos y compañeros de las dos jóvenes, de 15 y 16 años, han asegurado este fin de semana que las dos habrían sufrido acoso escolar recientemente, según los testimonios recogidos por EFE.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La Policía Nacional informó el sábado de que la muerte de las dos adolescentes se produjo por suicidio, pero no confirmó si las dos jóvenes fueron víctimas de acoso escolar porque el caso está bajo secreto de sumario judicial y la investigación sigue abierta.

Alexander, el padre Sharit, una de las adolescentes fallecida, ha pedido públicamente que no se cierre el caso como suicidio y que se investiguen otras posibles vías.

No obstante, según ha contado en el programa Hoy en Día, de Canal Sur Televisión, su hija no sufría ninguna depresión ni estaba pasando por momentos complicados: "Ella amaba la vida y tenía sueños por cumplir", asegura.

"Quieren montar el suicidio perfecto, pero creo que es el homicidio perfecto", ha asegurado Alex, a pesar de que hasta el momento se ha podido confirmar que no se han encontrado signos de violencia, ni se ha podido probar todavía la participación de terceras personas.

"Mi hija había dejado los deberes hechos antes de salir, el día había sido completamente normal y tenía planes para todo el fin de semana", asegura. El sábado había quedado con una amiga y el domingo con su novio.