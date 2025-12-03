España financia una terapia para el cáncer de pulmón que promete alargar la vida

El Sistema Nacional de Salud financiará una nueva terapia para el cáncer de pulmón más frecuente que promete alargar la supervivencia

El Sistema Nacional de Salud financiará una nueva terapia en primera línea para un tipo de cáncer de pulmón no microcítico (el más frecuente), en estado avanzado, que se prevé pueda alargar la supervivencia de los pacientes al menos un año más hasta alcanzar los cuatro.

Se trata de la combinación amivantamab y lazertinib, presentada este martes por Johnson & Johnson, que podría cambiar el abordaje en primera línea sin quimioterapia de los pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado con mutaciones en el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).

En España se diagnosticarán este año alrededor de 34.500 nuevos casos de cáncer de pulmón, de los cuales, aproximadamente el 85 % serán de CPNM; estas mutaciones del gen EGFR están presentes en el 15-40 % de los casos, entre 5.175 y casi 14.000 personas en nuestro país.

El estudio 'Mariposa'

Nuestro país ha tenido un peso crucial en el desarrollo de este tratamiento, con más de 70 pacientes de 16 hospitales que formaron parte del estudio Mariposa, en cuyos resultados se ha sustentado su aprobación.

El ensayo demostró que la combinación de amivantamab y lazertinib produjo un aumento en la supervivencia libre de progresión, el criterio de valoración principal, de 7,1 meses, y una reducción del 30 % del riesgo de progresión o muerte con respecto al tratamiento estándar (osimertinib).

También constató una mejora clínica y estadísticamente significativa en la supervivencia global en comparación con el tratamiento estándar actual en monoterapia: aunque la mediana de supervivencia no se ha alcanzado todavía, se proyecta que sea al menos un año más larga hasta llegar a los cuatro frente a los dos o tres que presentan actualmente estos pacientes.

Un cáncer prevalente en no fumadores

"Administrar esta estrategia desde la primera línea es fundamental porque en ese momento el tumor es más susceptible biológicamente y menos heterogéneo, de forma que se puede influir de manera muy positiva en toda la secuencia terapéutica posterior y el pronóstico a largo plazo", ha valorado Rosario García Campelo, jefa del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de A Coruña.

Como ha recordado Javier de Castro, jefe de Sección de Oncología Médica del Hospital La Paz de Madrid, este tipo de cáncer es más prevalente en no fumadores, se presenta a edades más tempranas y con mayor frecuencia en mujeres. Se trata de pacientes "especialmente sensibles a terapias dirigidas".

La aplicación de este tratamiento sin necesidad de quimio permite asimismo reservar ésta para líneas posteriores, lo que supone una ventaja para pacientes y profesionales sanitarios. Amivantamab puede administrarse por vía intravenosa o subcutánea, la cual permite simplificar el proceso y reducirlo de una media de 2,3 a 5 horas que requiere la primera a menos de 5 minutos.