Solo tres de cada diez pacientes de cáncer de pulmón logran superar los cinco años de supervivencia

Los especialistas alertan de un aumento significativo de casos en edades tempranas

El cáncer de pulmón está aumentando entre las personas más jóvenes. Este lunes se conmemora su día, y la prevención sigue siendo fundamental para afrontarlo.

El caso de Raquel es un ejemplo de ese cambio de perfil: no fuma, practica deporte a diario y llevaba una vida saludable. Por eso, asumir el diagnóstico fue un impacto. “Yo no sentía nada, no tenía ningún síntoma”, recuerda, algo que también sorprendió a su neumóloga. Tras la extirpación del tumor y una terapia dirigida que ha completado con éxito, está convencida de que su buen estado físico jugó a su favor: “Llegar fuerte es fundamental. El ejercicio y la alimentación saludable marcan la diferencia”.

La experiencia de José Antonio también transmite esperanza. A él le detectaron un tumor en estadio 4, el más avanzado, pero tuvo la posibilidad de acceder a un ensayo clínico que resultó eficaz. Ambos son excepciones dentro de una enfermedad especialmente agresiva: solo tres de cada diez pacientes logran superar los cinco años de supervivencia.

Los especialistas alertan de un aumento significativo de casos en edades tempranas y, de forma particular, entre mujeres jóvenes. “Cada vez vemos más pacientes jóvenes que desarrollan este tumor y que mueren por su causa”, advierte Mariano Provencio, médico del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Aun así, hay motivos para el optimismo. La investigación y las nuevas terapias están transformando el pronóstico. “La inmunoterapia y la oncología de precisión están cambiando la vida de muchos pacientes”, señala Jon Zugazagoitia, oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre.

La actitud con la que se afronta el proceso, coinciden médicos y pacientes, también influye. Lo demuestran historias como estas, que recuerdan que incluso ante la enfermedad más dura, siguen existiendo cimas que pueden alcanzarse.