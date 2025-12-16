Más del 92% de las pacientes han pasado tres años sin rastro de cáncer detectable

Este nuevo tratamiento podría aplicarse a otros tipos de cáncer en el futuro

Compartir







Esperanzador avance en la investigación del cáncer de mama. Un nuevo ensayo clínico internacional, en el que ha participado el Hospital Clínic de Barcelona, ofrece una nueva terapia que reduce las recaídas enormemente en casos con mal pronóstico, cuenta Ricard Martí en el vídeo.

Este tratamiento se ha aplicado a mujeres con cáncer de mama HER2 positivo (o HER2+) y que tienen células tumorales aún detectables después de recibir un primer tratamiento antes de la cirugía.

PUEDE INTERESARTE España no cuenta con un protocolo de detección precoz de cáncer de próstata

El tratamiento actúa directamente en las células tumorales, donde libera altas dosis de quimioterapia. El nuevo fármaco trastuzumab deruxtecán (T-DXd) se administra después de la cirugía y más del 92% de las pacientes han pasado tres años sin rastro de cáncer detectable.

El objetivo de los investigadores es más ambicioso: quieren llegar a los 10 años sin cánceres detectables en los pacientes.

Por ahora, este nuevo tratamiento está indicado para quienes tienen cáncer de mama metastásico o en riesgo de serlo, alrededor de un 5% de todos los casos de cáncer de mama, es decir, casi 2.000 mujeres al año en España.

PUEDE INTERESARTE Un tercio de pacientes de cáncer de mama deja la terapia hormonal por sus efectos secundarios

Un tratamiento que podría aplicarse a otros cánceres

Sus buenos resultados abren la puerta a que pueda ser aplicado a más pacientes con otro tipo de tumores. Este tratamiento contra el cáncer de mama abre la puerta a nuevos tratamientos para los cánceres más agresivos. Ya que este fármaco reduce el riesgo de recaída a la mitad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El T-DXd ya está aprobado en España para pacientes con cáncer HER2+ metastásico y para pacientes con alto riesgo de metástasis. Eso hace que el proceso de aprobación para otro tipo de tumores sea menos lento y abre la esperanza a otro tipo de pacientes oncológicos, explica Aleix Prat, director del Instituto de Cáncer del Hospital Clínic.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los nuevos resultados del T-DXd “son el mayor avance para este colectivo en siete años”, ha señalado el doctor Prat. “Esperamos más avances en los próximos años. Evolucionamos hacia quimioterapias más inteligentes y tratamientos cada vez más personalizados”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El estudio ha sido presentado en la revista The New England Journal of Medicine. Solo en España han participado 150 mujeres. Nuestro país ha sido el tercer con más participantes, solo por detrás de China y Japón.