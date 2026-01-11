La nutrición, el descanso y el movimiento son los tres pilares fundamentales de la salud hormonal

Una dieta rica en alimentos no procesados puede ayudar al equilibrio hormonal

Cansancio persistente, cambios en el ciclo menstrual, caída del cabello o alteraciones emocionales no siempre son lo normal. En muchos casos, son señales de un desequilibrio hormonal. En 'No eres tú. Son tus hormonas' (Molino), la dietista especializada en salud hormonal y fertilidad Laura Aguirre (@itslaufit) explica cómo la nutrición, el descanso y el movimiento forman un engranaje clave para mantener el equilibrio hormonal.

Durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus nos explica que tanto la nutrición, como el descanso y el movimiento son los tres pilares fundamentales de la salud hormonal.

Habla en el libro de que una dieta rica en alimentos no procesados puede ayudar al equilibrio hormonal. Así, parte de la idea de que no hay que tenerle miedo a algún alimento y no pasa nada si un día comemos ultraprocesados, “no va a determinar esto cómo es tu salud hormonal”, pero dice que no hay que olvidar que estos alimentos generan más inflamación, dado que son pobres en nutrientes, y nuestro cuerpo no los necesita para mantenerse sano y para ejecutar las funciones vitales, como puede ser, por ejemplo, la salud reproductiva.

Por eso, su primer consejo para una adecuada salud hormonal se basa en una dieta rica en alimentos integrales y no procesados, ya que “puede ayudar a mantener o a mejorar el equilibrio hormonal”. Aquí subraya la necesidad de consumir una gran variedad de frutas, de verduras, de cereales integrales y de legumbres, al mismo tiempo que hace hincapié en la necesidad de reducir al mínimo los ultraprocesados, así como el tabaco y el alcohol.

Vitamina D, calcio y yodo

Además, destaca que “la vitamina D, el yodo y el calcio, son esenciales para un sistema endocrino saludable. De ahí que primar la ingesta de vitamina D, sea una de las prioridades a seguir, según defiende, y para ello anima, en primer lugar, a tomar el sol -- 30 minutos diarios mínimo de luz directa-- puesto que estamos trabajando en interiores y entre luces artificiales, y no nos da el sol durante el invierno, pero también señala la necesidad de consumir ciertos alimentos ricos en esta vitamina como el pescado azul tipo salmón, o las sardinas, por ejemplo.

Consumir alimentos en yodo es otro de sus consejos para cuidar de nuestra salud hormonal. Apunta que, eso sí, siempre y cuando no haya problemas tiroideos de por medio. “No todo el mundo necesita suplementarse y no hay que sobrepasar los niveles de yodo. El yodo se encuentra en fuentes animales, pescados como caballa, bacalao, sardinas marisco, o hay algunas algas ricas en yodo, así como en el huevo y en algunos lácteos, y en la sal yodada”, apunta Laura Aguirre.

Sobre el calcio recuerda la importancia de consumir productos ricos en éste, tipo el yogur, las almendras, las alubias, y las verduras de hoja verde oscura, ya que nos ayudarán a proteger nuestros huesos y dientes.

Hay que hacer ejercicio

Igualmente apuesta por la práctica de ejercicio regular, subrayando que hacer un par de días o tres de ejercicio a la semana puede ayudar al cuerpo a producir hormonas de forma natural, así como a regular sus niveles. “Pequeños cambios en los hábitos diarios también pueden marcar una gran diferencia, como caminar, o ir en bicicleta, en lugar de conducir, siempre que sea posible, y usar las escaleras en lugar del ascensor”, apostilla.

Dormir regularmente es otro de los puntos sobre los que debemos esforzarnos, tal y como considera esta dietista-nutricionista, porque sostiene que es “imprescindible” para mantener nuestra salud hormonal: “Intenta dormir, al menos, siete horas ininterrumpidas; acuéstate a la misma hora todas las noches y te despertarás fresca y llena de energía; cenar temprano y evitar el uso de pantallas unas horas antes de acostarse también te ayudará a lograr este objetivo”.

Pero también advierte de la importancia de reducir nuestra exposición a disruptores endocrinos, unas sustancias químicas, según explica Aguirre, que se pueden encontrar en envases de plástico, en el aire, y en productos cosméticos y de cuidado personal. Para reducir su exposición considera que hay que buscar en las etiquetas que indiquen que no contienen BPA ni BPS, al mismo tiempo que puede ser idóneo el empleo de recipientes de vidrio o de acero inoxidable, además de beber agua del grifo en lugar de embotellada, y de no calentar nunca plásticos en los microondas.