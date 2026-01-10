Un estudio pionero revierte por primera vez el avance del Alzheimer: "Ya no solo se ralentiza"

Antoni Mateu 10 ENE 2026 - 13:00h.

Hsta ahora se frenaban los efectos, pero un nuevo fármaco abre una puerta esperanzadora

Cómo una gota de sangre en la yema del dedo puede detectar el alzhéimer

La revista Cells Report Medicine ha publicado una nueva investigación esperanzadora para la cura del Alzheimer en estado avanzado. ¿La clave? Un nuevo fármaco testeado en ratones ha conseguido recuperar la función cognitiva del cerebro de manera completa. A diferencia de los tratamientos actuales, se ha conseguido revertir la enfermedad, en lugar de sólo frenarla.

Además de esta hazaña, los equipos de investigación que trabajaron en el proyecto --University Hospitals, Case Western Reserve University y Louis Stokes Cleveland VA Medical Center-- lo hicieron en un estado avanzado de la enfermedad, y no en una fase primigenia o de primeros síntomas.

¿Cómo ha sido posible revertir el Alzheimer en ratones?

Los avances médicos han logrado algo que hasta la fecha no había sido posible. Sin embargo, esto se trata de una fase primigenia del estudio para mantener estable una molécula de nuestro cerebro.

La clave está en la molécula NAD+, uno de los puntos más críticos para esta enfermedad. La disminución sostenida de esta en el órgano es lo que conlleva al deterioro. Para ello, los investigadores han utilizado un compuesto --P7C3-A20-- que mantiene el equilibrio de la molécula dentro del cerebro, y sin alcanzar umbrales que podrían llegar a ser peligrosos.

¿Qué síntomas se han conseguido revertir?

El suministro del compuesto se ha llevado a cabo tanto en estadios tempranos como tardíos del Alzheimer. Además, una vez testeado, los resultados obtenidos se pudieron replicar en dos modelos de estudio diferentes.

Los equipos de investigación observaron cómo se corrigieron rasgos patológicos característicos: el daño a la barrera hematoencefálica, la neuroinflamación y la pérdida sináptica son algunas de las más importantes. ¿Y en qué se traduce? Los ratones pudieron recuperar la capacidad de memoria y de aprendizaje.

No obstante, además de la corrección de estos parámetros, también se consiguió corregir uno de los biomarcadores emergentes de la enfermedad: los niveles en sangre de p-tau217. Actualmente se utiliza como parámetro de detección de las etapas más tempranas de la enfermedad.

Los expertos piden precaución con este método

Aun siendo uno de los primeros resultados que revierten el Alzheimer, quiénes han llevado a cabo los experimentos advierten que "en humanos se requerirán ensayos cuidadosamente diseñados". Al ser los hallazgos "preclínicos" --y estar en fase experimental con animales--, las pruebas no se han hecho con personas.

Sí advierten de que "los suplementos precursores de NAD+ disponibles sin receta pueden elevar esta molécula de forma no regulada". Señalan, también, que "en modelos animales se pueden promover procesos relacionados con el cáncer".

¿Por qué este avance puede cambiar las cosas?

Las subidas extremas de los niveles de NAD+ en el cerebro eran un punto crítico para tratar el Alzheimer. Hasta ahora, tratamientos que habían tenido éxito en animales no habían tenido el mismo resultado cuando se testeaban con personas.

La modulación de la homeostasis --capacidad de un organismo para mantener un ambiente interno estable y de forma constante-- sin provocar picos del compuesto P7C3-A20 es lo que abre la puerta a que este tratamiento sea aplicable a personas. A la par, los investigadores abogan por la "precaución frente a soluciones mágicas", además de "estudiar fármacos con perfiles de seguridad adecuados para humanos".