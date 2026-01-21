Cómo saber si tus huesos se están volviendo frágiles con la edad, según Harvard
Los expertos recomiendan controles médicos periódicos y medidas de prevención
El colchón ideal para el dolor de espalda, según una especialista
Es una enfermedad silenciosa y que avanza sin avisar, afectando poco a poco la fortaleza de los huesos hasta dejar al cuerpo vulnerable. La osteoporosis afecta a millones de adultos en todo el mundo que tienen que convivir con este peligro oculto.
No notan señales ni molestias, hasta que una caída o un golpe leve desencadena una fractura inesperada. Según 'Harvard Health Publishing', este proceso invisible y progresivo convierte a la osteoporosis en una amenaza latente que puede cambiar la vida en un instante.
Es por ello que se recomienda la frecuencia de controles médicos periódicos y medidas de prevención para evitar sus consecuencias más graves. La osteoporosis se desarrolla cuando el organismo pierde tejido óseo más rápido de lo que lo reemplaza, o no genera suficiente masa ósea.
El envejecimiento, los cambios hormonales, una dieta baja en calcio y vitamina D, el sedentarismo, el consumo de tabaco y alcohol o los antecedentes familiares pueden elevar el riesgo de padecerla. La detección temprana es esencial para evitar complicaciones graves y mantener la movilidad y la independencia en la adultez mayor.
Cómo se diagnostica la osteoporosis
Detectar a tiempo la disminución de la densidad ósea es clave para prevenir facturas. El examen más utilizado es la absorciometría de rayos X de energía dual, que analiza áreas como la columna lumbar, la cadera o el cuello femoral.
Este procedimiento dura unos cinco minutos y expone al paciente a una dosis baja de radiación, explicó 'Harvard Health Publishing'. La prueba es indolora y no requiere preparación especial, lo que facilita su uso a nivel ambulatorio.
Otra alternativa es la ecografía para densidad ósea, que emplea ondas sonoras para medir la concentración mineral en zonas como el talón, la espinilla o el dedo. Esta técnica se utiliza en consultas y campañas comunitarias, acercando el diagnóstico a quienes no pueden acudir a hospitales.