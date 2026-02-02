Alberto Rosa 02 FEB 2026 - 18:07h.

El cirujano coruñés ha extirpado con éxito un tumor a una testigo de Jehová que había pedido no recibir una transfusión de sangre

Un tumor de cuatro kilos y una operación casi milagrosa para darle esperanza a Elizabeth: "He vuelto a nacer”

El cirujano coruñés Diego González Rivas es uno de los profesionales más célebres del momento. A sus 50 años ha operado ya a unas 10.000 personas en 140 países. Esa dilatada carrera le ha acostumbrado a enfrentarse a casos muy complicados por su dilatada carrera, como el Elizabeth, la malagueña a la que extirpó un tumor de cuatro kilos.

Pero González no deja de sorprender en sus hazañas en quirófano, utilizando una técnica propia para intervenir casos de cáncer de pulmón, hasta ahora inoperables. El caso más reciente es el de Eva, una zaragozana a la que ha extirpado un tumor pulmonar sin recurrir a transfusiones sanguíneas. Todo porque ella es testigo de Jehová y así lo pidió.

Ha sido el propio González el que ha explicado en un vídeo como ha sido la operación. “Está estupenda y lo más interesante es que testigo de Jehová, no hace transfusiones de sangre y nosotros hemos respetado su voluntad”, explica el cirujano.

"Hemos hecho una cirugía muy limpia, con mucho cuidado"

“Hemos hecho una cirugía muy limpia, con mucho cuidado y el resultado está ahí, está muy feliz. Se va con una incisión muy pequeñita de 2 cm”, continúa el doctor. Ella responde muy ilusionada: “libre de cáncer”, con una amplía sonrisa en su rostro. “De momento sí, hay que vigilar y esperar a que no vuelva a aparecer”, concluye el conocido cirujano. Los testigos de Jehová rechazan las transfusiones de sangre por un fundamento bíblico incuestionable para ellos: la Biblia dice que la sangre representa la vida y tan solo Dios dispone de ello.

Lo cierto es que hay varios precedentes sobre este asunto. De hecho, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos condenó a España a pagar 26.000 euros en concepto de daño moral y costas a una testigo de Jehová que demandó a la Administración tras haber recibido varias transfusiones de sangre en el marco de una operación de urgencia, a pesar de que se había negado a ello.

La polémica está servida. En el vídeo difundido por el cirujano Diego González, muchos usuarios cuestionan que las creencias alteren intervenciones quirúrgicas. “Una duda, y si se hubiera complicado y hubiera pérdida importante de sangre? Imagino que la dejarían morir, no? Pq su religión las dejas morir antes que salvarlas con transfusiones, verdad? Viven en las cavernas”, escribe uno. “Eso de que te salven la vida y pongas pegas es difícil de comprender. Celebro el éxito de la intervención”, escribe otra usuaria.

Del mismo modo, también hay usuarios que aplauden la intervención aunque la paciente haya pedido evitar la transfusión. “Celebro la noticia, tenga la ideología que tenga esta señora, eso es cosa de ella”, escribe una usuaria.