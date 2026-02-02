'Peelings' químicos y rellenos inyectables que requieren de supervisión profesional

Ha solicitado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que investigue las webs

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado este lunes de que 'peelings' químicos y rellenos inyectables que requieren de supervisión profesional se están vendiendo de forma libre en algunas plataformas de comercio electrónico, pese a que no deberían ser accesibles al público general.

En un comunicado, la OCU ha explicado que se trata de productos de estética que por su composición o concentración exigen la supervisión profesional, por lo que ha solicitado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) que investigue las webs que venden estos productos por "posibles incumplimientos normativos y por el grave riesgo que supone su uso sin supervisión profesional".

En concreto, ha informado la organización, los 'peelings' químicos están disponibles para la venta libre en Etsy, Aliexpress, Temu y Amazon, mientras que los rellenos dérmicos inyectables se comercializan en hyaluronicfillermarket.com y fillermarket.com.

"Aumenta el riesgo de sufrir cicatrices hipertróficas o queloides"

Los 'peelings' contienen ácidos que actúan en capas medias o profundas de la piel en altas concentraciones, como el ácido glicólico o ácido tricoroacético: "Su uso sin supervisión profesional aumenta el riesgo de sufrir cicatrices hipertróficas o queloides, de una mala cicatrización y de despigmentación, entre otros", ha advertido la OCU.

También hay otros con soluciones de Jessner con resorcinol, una sustancia prohibida en cosméticos, y rellenos dérmicos inyectables con ácido hialurónico y lidocaína, que requieren necesariamente una acreditación profesional, ya que su administración indebida podría causar infecciones cutáneas.

Asimismo, la OCU ha detectado "graves deficiencias en el etiquetado de varios de estos productos": ausencia de número de lote, instrucciones de uso, advertencias de seguridad y listado completo de ingredientes.