Las dos mejores pizzas de supermercado, según la OCU

Redacción Gastro 29 ENE 2026 - 17:00h.

La OCU ha analizado un total de 62 pizzas refrigeradas de supermercado, donde solo dos de ellas las han catalogado de aceptables, lo que no quiere decir que sean buenas

¿El queso primero o al final? El orden para poner los ingredientes de una pizza

Compartir







Cuando empieza a acercarse el fin de semana empieza a apetecer alguna cena no tan saludable y darse algún capricho. No obstante, a veces el tiempo, y el cansancio acumulado de la semana puede terminar haciendo mella y que la pereza se apodere de nosotros, así que en vez de hacerte una pizza totalmente a tu gusto, por lo que optas es por comprarte una ya precocinada en el supermercado de tu sabor favorito o el que más te apetezca en ese momento, meterla en el horno e hincarle el diente, sin más complicación.

Pizzas de ese estilo hay muchas entre las que elegir, ya sean refrigeradas o congeladas, aunque los sabores ofertados suelen ser los mismos en prácticamente todos los supermercados. Ahora, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho un estudio con 62 pizzas de supermercado a partir de su información nutricional y la lista de ingredientes para valorara cómo de saludables son.

PUEDE INTERESARTE La base de pizza healthy de pollo que te salvará la cena

La OCU señala que el consumo de este tipo de pizzas ha aumentado en los últimos años debido a su comodidad para prepararlas, su variedad o su precio asequible. A partir de ahí, han analizado 26 pizzas de jamón y queso, 10 de queso, 13 de barbacoa y 3 vegetarianas, en total 17 marcas.

Con este análisis, la OCU expone que solo cinco pizzas tienen una composición nutricional aceptable: Pizza jamón y queso de Eroski, Prosciutto de Hacendado, Pizza jamón y queso de El Corte Inglés Selection, Pizza barbacoa de Mamma Mancini de Aldi y Pizza&Salsa Pollo BBQ de Campofrío, aunque la mayoría de ellas pecan de exceso de grasas saturadas, muchas calorías y sal. Además, subrayan que el queso es el ingrediente que más grasas aporta en este tipo de pizzas refrigeradas.

PUEDE INTERESARTE La chef italiana que explica por qué no hay que cortar la pizza con rueda

Las mejores, pero no mucho

Pese a que no cuentan con nada totalmente destacable, las dos mejores pizzas de supermercado que han encontrado son la pizza de jamón y queso de Eroski y la pizza prosciutto Hacendado de Mercadona (fabricada por Casa Tarradellas), con 44 y 41 puntos respectivamente.

Existen varias diferencias entre ambas pizzas refrigeradas. Mientras que la de Eroski tiene un peso de 330 gramos, la de Hacendado pesa algo más, unos 400 gramos, y por tanto el aporte calórico de la primera es de 779 kcal y el de la segunda de 792 kcal.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No obstante, la OCU recuerda que la mayoría de las pizzas refrigeradas y precocinadas, aunque en general han ido mejorando sus ingredientes, no son una buena opción, pese a su comodidad y rapidez a la hora de prepararlas, hasta el punto de afirmar que 9 de cada 10 pizzas analizadas con malas elecciones para la salud.